Правда ли, что фитнес-моделью может стать любая?

Дисциплина Fit-Model - что это? Очень кратко
Women’s Fit-Model (фит-модель) - спортивная дисциплина, которая была признана 6 ноября 2015 года. В рамках соревнований судьи оценивают общий вид спортсменки, слаженность и физическое развитие ее тела. Особое внимание уделяется и поведению на сцене, уверенности, грациозности участницы.
Сколько занимает подготовка и какие исходные данные нужны?
По словам Екатерины, если у девушки есть желание принять участие в соревнованиях, то подготовка займет не более четырех месяцев. Но это при условии, что она "не очень большая и есть некоторые генетические данные". В других же случаях Катя нередко наблюдала, как девушки просто хотели скинуть лишний вес и, достигнув желаемого, на этом не остановились.
"Главное же, чтобы не было лишнего веса. А дальше ты просто делаешь пропорции. На последних соревнованиях у нас участвовали девушки, которые вообще далеки от спорта - писательница Лелде Ковалева или певица Лера Штейн... Но вот пришли и буквально за три-четыре месяца подготовились, вышли на сцену. И неплохо вышли", - рассказывает Катя.
Опасен ли этот спорт для здоровья?
Фит-модель, по словам Малнач, - "самая приближенная к жизни категория":
"Ты можешь держать такую форму плюс-минус круглый год. Ну, конечно, она более сухая в день выхода на сцену. Тебе не надо быть настолько сухой, чтобы вообще не было жировой прослойки".
Она отмечает, что эта категория отличается от бодибилдинга, где "для женского здоровья ничего хорошего нет". "У фит-моделей, как правило, все нормально с гормонами и женским здоровьем. У нас только и узнаешь: одна родила, вторая... То есть вообще без проблем рожают, а потом возвращаются на сцену, все в порядке", - говорит Екатерина, добавляя, что все будет со здоровьем хорошо, если не прибегать к крайностям.
Фит-модель - это только о спорте?
Малнач рассказывает, что 50% успеха на соревнованиях зависит от того, как ты подаешь себя на сцене. "Я раньше думала - хорошая форма есть, и все - можно выйти и победить! Нет, это не так. Очень важно, как ты выходишь на сцену, с какой уверенностью, как улыбаешься, какая подача. Этому тяжело научиться без хорошего наставника". В случае Кати раскрыться на сцене ей помогла президент IFBB Latvija Кристина Ведерникова. "Вот благодаря этому я наконец начала тоже занимать места. Какая бы хорошая форма ни была, если ты на сцене стоишь как истукан, то ничего невозможно получить".
Еще один важный фактор - сценические костюмы. "Фит-модель - это очень красивая категория. Первый раунд проходит в сплошных купальниках, которые расшиты, например, камнями Swarovski. А второй раунд проходит в красивых платьях, похожих на бальные", - рассказывает спортсменка. Дело в том, что судьи смотрят не только на то, чтобы девушка была просто "накачанной", но и чтобы это было сделано пропорционально и в любом наряде она выглядела женственно и естественно.