В самопровозглашенной ДНР заявили об обстреле Украиной роддома в Донецке. Что известно

По данным властей непризнанной республики, в общей сложности в результате обстрелов в понедельник погибли по меньшей мере пять человек, более 30 были ранены.

Сообщения об обстрелах Донецка во время ежедневного брифинга подтвердили в ООН. "Сегодня утром, например, в Донецке в результате попадания снаряда в населенный пункт в центре города, в 50 метрах от офиса ООН, были повреждены рынок и жилой дом", - заявил представитель организации Стефан Дюжаррик.

В целом, по словам Дюжаррика, у ООН вызывает большую озабоченность ситуация в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой области, где ежедневные обстрелы и бомбардировки ведут к жертвам среди гражданского населения.

ФОТО: BBC

Первые сообщения о том, что один из снарядов попал в роддом в Донецке появились около девяти вечера. Российские государственные информагентства сообщили, что в учреждении начался пожар, а персонал и пациентки вынуждены были укрываться в подвале.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать", - сообщило агентство РИА Новости.

Оно также опубликовало видео, на котором пациентки роддома сообщают, что обстрел начался в 18:30.

В Киеве пока не комментировали обвинения представителей ДНР.

Реакция - в России и мире

В течение часа после появления сообщений об обстреле роддома лидер непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что запрашивает у России "дополнительные союзнические силы" из-за "увеличения обстрелов Донецка украинскими войсками".

"Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации", - заявил он. На видео он не уточнял, о каких дополнительных силах шла речь, и не упоминал об обстреле роддома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новостям переадресовал в Минобороны России вопрос о дополнительной военной поддержке ДНР. "В целом защита республик - это главная цель специальной военной операции", - заявил он.

Представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин уточнил, что ДНР просит Россию задействовать дополнительные "Искандеры" и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ.

В ООН видели сообщения СМИ об обстреле больницы, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на комментарий Стефана Дюжаррика.

"Это крайне тревожно, - цитирует его государственное информагентство. - Любая атака на гражданскую инфраструктуру, в особенности на медицинские учреждения, является явным нарушением международного права".

Кто именно обстреливает Донецк?

Илья Барабанов, корреспондент Би-би-си

Темой номер один в российских провластных СМИ в последние несколько дней стали регулярные обстрелы центра Донецка. Спустя 110 дней после начала войны, которую Владимир Путин развязал якобы для того, чтобы защитить Донбасс, по центру Донецка прилетает так, как ни прилетало, похоже, даже в 2014 году.