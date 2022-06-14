Вт, 14.06.2022
Я знаю, в России масса честных людей, которые ненавидят путинскую клику. Нам с вами по пути! Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка
Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка
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Главное за 14 июня ⟩ Месячная норма осадков, возможное подорожание проезда и откровения бывшего топ-менеджера "Газпрома"

Дождь в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Уходящий вторник выдался очень богатым на осадки - затяжные и сильные дожди прошли на большей части территории страны, а местами они продолжаются до сих пор. Конечно, это не все, что произошло сегодня, поэтому рассказываем коротко о главном за 14 июня.

Новости Латвии:

Во вторник к 18:00 больше всего осадков зарегистрировано в Мадоне - за 15 часов выпало 75 миллиметров дождя, что составляет 103% июньской нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В Екабпилсе выпал 71 миллиметр осадков, в Гулбене - 62 миллиметра, в Скривери - 61 миллиметр. В других регионах на востоке и в центральной части страны выпало 30-50 миллиметров осадков.

В связи с ростом расходов Rīgas satiksme в этом году может понадобиться дополнительно 15 миллионов евро, сообщило руководство муниципального предприятия. Вероятно, осенью не удастся избежать повышения цен на билеты, однако решение об этом будет принимать Рижская дума.

В Даугавпилсе разворачивается настоящая трамвайная эпопея - конкурсы на поставку замены устаревшим моделям срываются один за другим, местный Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (далее - DLRR) тщетно пытается получить тендер, до сих звучат планы Даугавпилсской думы приобрести вагоны у России - даже после начала войны в Украине. Что происходит во втором крупнейшем городе страны? Разбирался RUS TVNET.

В целях сокращения перемещения физических лиц через российско-белорусскую границу за акцизными товарами с семи до 30 дней увеличен срок, в течение которого акцизные товары, приобретенные физическими лицами для личного потребления, не считаются коммерческими и освобождаются от налогов. Правительство приняло сегодня, 14 июня, соответствующие поправки к Закону об акцизном налоге.

Впредь о заражении оспой обезьян нужно немедленно сообщать в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в любое время суток, постановило правительство во вторник, 14 июня. Эпидемиологические данные указывают на распространение инфекции в Европе, поэтому существует вероятность, что новые случаи оспы обезьян могут быть зарегистрированы и в Латвии, говорится в проекте распоряжения Министерства здравоохранения.

С целью снижения цен на топливо с 1 июля этого года до конца 2023 года добавление биопримеси в состав топлива будет необязательным, предусматривают утвержденные правительством во вторник, 14 июня, поправки к правилам оценки соответствия бензина и дизельного топлива.

Сегодня, 14 июня, в Риге прошли шествие и ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв коммунистического геноцида. Латвийское общество политически репрессированных в полдень впервые собралось у мемориала жертвам советской оккупации. В мероприятии принял участие и президент Эгил Левитс, который перед шествием встретился с политически репрессированными и участниками школьного конкурса работ "Дети Сибири".

Вторжение России в Украину вызывает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии, заявил президент Эгил Левитс, обращаясь к присутствующим у мемориала жертвам советской оккупации.

В своей деятельности партиям будет запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, предусматривает предложение к закону о политических партиях, которое поддержала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Государственная служба окружающей среды (VVD) в эти выходные после получения сообщений от жителей установила, что в южнокурземском муниципалитете, у истока реки Дурбе из одноименного озера, неустановленное лицо самовольно засыпало реку Дурбе, сообщили TVNET в службе.

Среди русскоязычного населения в Латвии наблюдается разное отношение к российской агрессии в Украине, поэтому государство должно дать четкий сигнал о том, что к "путинистам" нужно проявлять ​​нулевую терпимость, заявил в понедельник, 13 июня, министр обороны Артис Пабрикс в организованной бизнес-школой Turiba дискуссии "Укрепление обороны Латвии: что еще мы можем сделать?".

Екабпилсский край совместно с ассоциацией "Комитет братских кладбищ" приступил к демонтажу мемориала, посвященного Советской армии. Екабпилсская краевая дума сообщила, что получила от "Комитета братских кладбищ" необходимое разрешение на перезахоронение с улицы Ригас.

Главное за рубежом:

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что в понедельник украинские войска обстреляли неподконтрольным им Донецк, ранив по меньшей мере пять человек. По версии властей ДНР, сначала был обстрелян местный рынок, а потом роддом. Украина эти утверждения до сих пор не прокомментировала. В ООН сообщения об обстрелах города вызывают тревогу.

Политика Алексея Навального, который был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду, вывезли из колонии общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области, сообщают его соратники.

Утром во вторник, 14 июня, в городе Клинцы Брянской области России в 45 километрах от границы с Украиной произошел взрыв, передает издание "Клинцы.Инфо". Информацию о взрыве подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Как рассказали "Клинцы.Инфо" несколько очевидцев, незадолго до взрыва над городом на малой высоте пролетел вертолет. В свою очередь после взрыва его уже не было заметно.

Интересное чтиво:

​Жизнь с чистого лица и твердое желание отмыться от российского прошлого - такие задачи ставит перед собой бывший топ-менеджер "Газпромбанка" Игорь Волобуев. После 24 февраля он уехал в родную Украину, где пусть и не с первой попытки, но все же присоединился к Вооруженным силам. Его путь на родину пролегал в том числе и через Латвию. В интервью RUS TVNET он поделился впечатлениями о Риге, рассказал о том, каким видит будущее России и Украины, а также пояснил, почему "Газпром" - это политическое оружие Кремля.

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