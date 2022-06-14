Главное за 14 июня ⟩ Месячная норма осадков, возможное подорожание проезда и откровения бывшего топ-менеджера "Газпрома"

Впредь о заражении оспой обезьян нужно немедленно сообщать в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в любое время суток, постановило правительство во вторник, 14 июня. Эпидемиологические данные указывают на распространение инфекции в Европе, поэтому существует вероятность, что новые случаи оспы обезьян могут быть зарегистрированы и в Латвии, говорится в проекте распоряжения Министерства здравоохранения.

С целью снижения цен на топливо с 1 июля этого года до конца 2023 года добавление биопримеси в состав топлива будет необязательным, предусматривают утвержденные правительством во вторник, 14 июня, поправки к правилам оценки соответствия бензина и дизельного топлива.

Сегодня, 14 июня, в Риге прошли шествие и ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв коммунистического геноцида. Латвийское общество политически репрессированных в полдень впервые собралось у мемориала жертвам советской оккупации. В мероприятии принял участие и президент Эгил Левитс, который перед шествием встретился с политически репрессированными и участниками школьного конкурса работ "Дети Сибири".

Вторжение России в Украину вызывает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии, заявил президент Эгил Левитс, обращаясь к присутствующим у мемориала жертвам советской оккупации.

В своей деятельности партиям будет запрещено выступать против независимости и территориальной целостности Латвии или других демократических государств, предусматривает предложение к закону о политических партиях, которое поддержала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Государственная служба окружающей среды (VVD) в эти выходные после получения сообщений от жителей установила, что в южнокурземском муниципалитете, у истока реки Дурбе из одноименного озера, неустановленное лицо самовольно засыпало реку Дурбе, сообщили TVNET в службе.

Среди русскоязычного населения в Латвии наблюдается разное отношение к российской агрессии в Украине, поэтому государство должно дать четкий сигнал о том, что к "путинистам" нужно проявлять ​​нулевую терпимость, заявил в понедельник, 13 июня, министр обороны Артис Пабрикс в организованной бизнес-школой Turiba дискуссии "Укрепление обороны Латвии: что еще мы можем сделать?".

Екабпилсский край совместно с ассоциацией "Комитет братских кладбищ" приступил к демонтажу мемориала, посвященного Советской армии. Екабпилсская краевая дума сообщила, что получила от "Комитета братских кладбищ" необходимое разрешение на перезахоронение с улицы Ригас.

Главное за рубежом:

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики утверждают, что в понедельник украинские войска обстреляли неподконтрольным им Донецк, ранив по меньшей мере пять человек. По версии властей ДНР, сначала был обстрелян местный рынок, а потом роддом. Украина эти утверждения до сих пор не прокомментировала. В ООН сообщения об обстрелах города вызывают тревогу.

Политика Алексея Навального, который был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду, вывезли из колонии общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области, сообщают его соратники.