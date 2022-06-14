Мосты в Северодонецке уничтожены: уготована ли украинским военным на заводе "Азот" судьба защитников "Азовстали"?

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Аналогии с Мариуполем и заводом "Азовсталь", который украинские войска обороняли 2,5 месяца в полном окружении и в итоге сдались, казалось бы, есть. Но насколько они уместны в ситуации с Северодонецком и заводом "Азот"?

Схожесть боев за "Азовсталь" и "Азот"

Крупные предприятия наподобие "Азовстали" и "Азота" - наследие военно-ориентированной советской промышленности. Они изначально проектировались так, чтобы функционировать и в военное время, а в случае приближения противника превращаться в укрепрайоны.

Украинская армия уже не раз этим пользовалась. Оборона промзон сильно выматывает наступающие части, оттягивает на себя значительные силы противника и позволяет выиграть время для подготовки резервов и занятия новых рубежей.

Мощные стены и перекрытия, наличие бомбоубежищ и подземных коммуникаций наряду с отсутствием у противника их точных планов и схем, возможность создать крупные запасы боеприпасов и продовольствия - всё это сильно затрудняет действия наступающей стороны.

Бои за Мариуполь и завод "Азовсталь" продолжались с начала марта по середину мая. Точной информации о потерях обеих сторон нет. По данным минобороны России, в общей сложности в плен сдались 2439 украинских военных, находившихся на территории "Азовстали". В Киеве заявляют, что они полностью выполнили свою задачу, связав обороной города крупную российскую группировку.

В Северодонецк российским войскам удалось зайти в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. Как и в ситуации с Мариуполем, бойцы ВСУ закрепились в промзоне, а вместе с ними - и мирные жители, которые отказались или не успели эвакуироваться.

По сведениям украинских властей, на "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети.

Но есть серьезные отличия

По сравнению с Мариуполем и "Азовсталью" в обороне Северодонецка и завода "Азот" есть и плюсы, и минусы.

Плюсы

Пока российскими войсками не взят соседний Лисичанск, о полном окружении украинской группировки в Северодонецке речи не идет. Река Северский Донец за спиной обороняющихся - безусловно, препятствие, но не абсолютное.

В отличие от Азовского моря, заблокированного российскими боевыми катерами, река позволяет организовать переправу через нее и снабжение. На худой конец, ее можно и переплыть.

Коммуникация и возможность вывоза раненых с "Азота" есть, подтвердил в понедельник глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Серьезную поддержку украинским подразделениям, обороняющим химкомбинат, оказывает и размещенная в Лисичанске артиллерия - часть ее была заблаговременно выведена из Северодонецка. Города примыкают друг к другу, и при попытке приблизиться к заводу "Азот" противник попадает под огонь орудий даже небольшой дальности.

Минусы

Северодонецкий завод "Азот" почти вдвое больше по площади мариупольской "Азовстали", а следовательно, на его оборону по периметру требуется гораздо больше солдат.