Ср, 15.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Тяжелая авария в Пурвциемсе: пожарным пришлось вырезать пострадавших из машин

Тяжелая автоавария в Пурвциемсе ФОТО: "Apollo.lv" aculiecinieks

В понедельник, 13 июня, в Пурвциемсе произошла тяжелая авария - столкнулись Volkswagen и BMW. Пожарным пришлось вырезать людей из транспортных средств, чтобы как можно быстрее передать медикам. Местные жители считают, что один из водителей не отреагировал на сигнал светофора, сообщает передача Degpunktā.

ДТП произошло на углу улиц Стирну и Унияс. Виктория, живущая в Пурвциемсе уже почти 30 лет, заметила аварию случайно - посмотрела в окно кухни и увидела, как сталкиваются две легковушки.

В свою очередь местный житель Янис, живущий рядом с местом аварии и профессионально управляющий автомобилем уже 50 лет, считает, что один из водителей пострадавших машин был излишне самоуверен.

Помочь пострадавшим прибыли бригады пожарных, которые при помощи гидравлических инструментов освободили пострадавших.

В течение семи минут с момента получения вызова приехали и врачи.

"Медики констатировали, что помощь необходима двум пострадавшим. Травмы очень серьезные, есть политравма - серьезные поврtждения нескольких частей тела одновременно.

После получения помощи на месте пострадавших в тяжелом, но стабильном состоянии доставили в медучреждение", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Полиция начала следствие, чтобы выяснить, кто же из водителей нарушил правила дорожного движения.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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