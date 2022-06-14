Тяжелая авария в Пурвциемсе: пожарным пришлось вырезать пострадавших из машин

ДТП произошло на углу улиц Стирну и Унияс. Виктория, живущая в Пурвциемсе уже почти 30 лет, заметила аварию случайно - посмотрела в окно кухни и увидела, как сталкиваются две легковушки.

В свою очередь местный житель Янис, живущий рядом с местом аварии и профессионально управляющий автомобилем уже 50 лет, считает, что один из водителей пострадавших машин был излишне самоуверен.

Помочь пострадавшим прибыли бригады пожарных, которые при помощи гидравлических инструментов освободили пострадавших.

В течение семи минут с момента получения вызова приехали и врачи.

"Медики констатировали, что помощь необходима двум пострадавшим. Травмы очень серьезные, есть политравма - серьезные поврtждения нескольких частей тела одновременно.

После получения помощи на месте пострадавших в тяжелом, но стабильном состоянии доставили в медучреждение", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.

Полиция начала следствие, чтобы выяснить, кто же из водителей нарушил правила дорожного движения.

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