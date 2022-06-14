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Сборная Латвии снова победила, продлив серию без поражений до восьми матчей

Во вторник, 14 июня, сборная Латвии по футболу одержала победу в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций.

В рамках четвёртого тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на выезде обыграла команду Лихтенштейна. Матч проходил на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и завершился со счётом 2:0 в пользу сборной Латвии.

Дублем в этой встрече отметился Владислав Гутковскис, который отличился на 20-й и 28-й минутах. Оба раза нападающему сборной Латвии ассистировал Роберт Улдрикис.

Сборная Латвии не проигрывает уже на протяжении восьми матчей - это самая длинная беспроигрышная серия с момента обретения независимости в 1991 году. Лихтенштейн, в свою очередь, потерпел десятое поражение подряд.

Кроме того, сборная Латвии по футболу впервые в истории одержала пять побед подряд. Ранее четыре победы подряд удалось одержать в 1936 и 2008 годах.

Напомним, ранее латвийские футболисты одержали три победы - дома над сборными Андорры (3:0) и Лихтенштейна (1:0), а также на выезде против Молдовы (4:2). Таким образом, после четырёх туров сборная Латвии с 12 очками возглавляет группу. Следом идут Молдова (7 очков), Андорра (4) и Лихтенштейн (0).

Следующие матчи сборная Латвии проведёт осенью - 22 сентября подопечные Дайниса Казакевича дома сыграют против Молдовы, а затем 25 сентября проведут матч в Андорре.

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