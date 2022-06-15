Выявлен 271 новый случай Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 128,1 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2570 лабораторных тестов на Covid-19, 10,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 81 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 180 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 831 248 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 113 до 140 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 20 пациентов с Covid-19, выписаны 13 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 43 пациента, в том числе у 35 человек среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми пациентов - тяжелое.

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