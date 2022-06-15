Экс-глава погранслужбы Эстонии: после этой войны Россия вернется и станет еще опаснее

Подозреваю, что в послевоенный период появится соблазн урезания расходов на оборону. Живо представляю себе дискуссию о необходимости увеличения детских пособий, зарплаты учителей и спасателей. Зачем, в самом деле, силам обороны столько денег, если российская армия так слаба, что уже не сможет ни на кого напасть! Такое состояние общественного мнения легко объяснимо. Ведь мы каждый день узнаем от военных блогеров, сколько Россия потеряла танков, ракет и т.д. Скоро начнет казаться, что соседу нечем нам угрожать, и мы можем перенаправить средства в другое русло.

Россия не прекратит снабжение армии ни сегодня, ни после Путина. Ошибаются те, кто думает, что введенные против России санкции помешают ей восстановить свои силы. Россия находится под санкциями с 2014 года, но в российской боевой технике массово присутствуют высокие технологии из Германии, Франции, Великобритании и США. Россия делает все, чтобы получить технологии, необходимые ей для развития армии, а западные поставщики не вешают ярлыки, указывающие на происхождение своего товара. Возможно, это выходит дороже для России, усложняется организация поставок, но для военной промышленности нет ничего невыполнимого. Если перестанет хватать чипов, Путин издаст указ, и народ мобилизуется, чтобы чипы из стиральных машин принести на сборные пункты. Заодно со своими сыновьями.

Кроме того, большую часть украинских городов, инфраструктуры и людей уничтожают на линии фронта и вблизи нее так называемыми тупыми боеприпасами, которым ни холодно, ни жарко от недостатка чипов и западных санкций, потому что их в России достаточно еще с советских времен. Да они и продолжают производиться на тех же заводах, пока западные партнеры ищут по всему миру, чем еще помочь Украине.

В российской армии также никогда не будет недостатка в солдатах, пока в некоторых регионах сохраняется невообразимый уровень жизни. Семья контрактника счастлива, что у нее появляются хоть какие-то деньги, а сам он гордится, что станет героем. Отличие от мигрантов из Африки в Европу лишь в том, что российский контрактник зарабатывает, как армейский легионер, а не как дешевая рабочая сила.

Повторюсь: в тот день, когда война на Украине закончится, вечный мир вследствие слабости России, к сожалению, не наступит. Она определенно вернется и станет намного опаснее. Впрочем, если в русской армии и дальше будет упомянутый бардак, и они ничему не научатся, это будет нам на пользу. А пока мы должны основывать свои расчеты на том, что против нас выступит более боеспособная армия, чем та, что напала на Украину.

Может быть, эти мои соображения публикуются слишком рано. Людям свойственно забывать произошедшее практически на следующий день. Когда в 2014 году был похищен сотрудник эстонской полиции безопасности, наши политики приказали создать лучшую в мире государственную границу. Через некоторое время заговорили о лучшей границе в Европе, а еще чуть погодя и по мере стирания воспоминаний, дошли уже до "лучшей границы в Эстонии". Потому что тот сотрудник вспоминается уже с трудом, а денег в бюджете всегда мало. Такова реальность.

Пусть содержание этой заметки вспомнится, например, на третий день после окончания войны в Украине, когда начнутся сравнения зарплаты учителей со стоимостью боеприпасов для Сил обороны.