Олимпийская чемпионка ценой травмы задержала грабителя

Титулованная спортсменка рассказала, что во время тренировки её наставник увидел, что грабитель пытается вскрыть автомобиль Влодарчик. Тренер погнался за вором, но догнать его не сумел. А от Влодарчик грабителю убежать не удалось.

"В мою машину вломился иностранец. Я поймала его в одиночку и передала полиции. К сожалению, поплатилась за это мышечной травмой", - написала польская спортсменка.

Из-за проблем с мышцей Влодарчик точно пропустит чемпионат Польши, а также чемпионат мира, который стартует 15 июля в американском Юджине.

Влодарчик уже перенесла операцию и сообщила, что ей предстоят несколько недель в гипсе, после чего она планирует восстановиться и начать подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже.

"После завершения карьеры я, вероятно, уйду в ММА или UFC, как наша чемпионка Йоанна Енджейчик", - пошутила Влодарчик в Instagram.

В активе Аниты Влодарчик, кроме трёх золотых медалей Олимпийских игр в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020, также есть по четыре золота чемпионатов мира и первенств Европы.