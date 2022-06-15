СМИ: Берлин хочет оставить в Германии солдат, обещанных для защиты Балтии

Ссылаясь на нескольких западных официальных лиц, Financial Times сообщила во вторник, 14 июня, что последнее предложение из Берлина заключалось в том, чтобы развернуть обещанную бригаду в Германии и направить ее только в Литву, где Германия с 2017 года возглавляет многонациональную боевую группу НАТО.

Германия предложила, чтобы у бригады был постоянный штаб в Литве, в котором работало бы от 50 до 60 человек, а остальные солдаты проходили бы регулярную подготовку в Литве.

После российского вторжения в Украину страны Балтии призвали к увеличению численности дислоцированных там войск НАТО для сдерживания России от агрессии. Они призвали принять решение на предстоящем саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Балтийские государства хотят, чтобы многонациональные боевые группы были преобразованы в бригады, что будет означать трех-пятикратное увеличение численности развернутых иностранных войск, а также придание существующим задачам воздушного патрулирования оборонительного измерения, позволяющего боевой авиации противника быть сбитой.

Министерство обороны Германии не дало никаких пояснений, заявив, что не комментирует заявления иностранных официальных лиц или публикации в СМИ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал предложение Германии "хорошим началом для обсуждения". "Учитывая опасную ситуацию с безопасностью в регионе, предстоит еще предпринять серьезные шаги", - сказал он.

Страны Балтии считают, что после российского вторжения в Украину стратегия, позволяющая России вторгнуться в регион, а потом, используя свое огромное военное преимущество, подавить вторжение из Польши и Германии, неприемлема.

"Если вы посмотрите на Украину, если вы посмотрите на Бучу, если вы посмотрите на Мариуполь, где все может быть еще хуже, это не реальный вариант, потому что, когда российская армия вторгается, она убивает, пытает и депортирует мирных жителей", - заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.