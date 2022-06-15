Левандовски вызвался помочь украинцу, который в 18 лет стал опекуном четырёх братьев и сестёр

Футболка Левандовски будет выставлена на аукцион, а все заработанные деньги пойдут на помощь 18-летнему Вячеславу Ялову, который во время бомбардировки потерял мать.

"Вместе с Польским футбольным союзом и Робертом Левандовски мы решили и дальше поддерживать тех, кто как никогда нуждается в помощи, ведь в их жизнь вошёл безжалостный "русский мир". Все деньги будут переданы Вячеславу, к истории которого мы не остались равнодушны", - написала Савина в Instagram.

До войны 18-летний Вячеслав Ялов вместе с 37-летней мамой Мариной, двумя младшими сёстрами и двумя братьями жил в селе Верхнеторецкое Донецкой области.

"Маму убило. У меня на руках погибла. Я пытался её спасти... Упал первый снаряд в десяти шагах от нас. Мама легла, я присел. Я открываю глаза, мама лежит на боку, и её последние слова: "Со мной всё хорошо". Поворачиваюсь, а там... Я долго возле неё сидел. Просто не мог поверить, что так всё", - рассказывал Вячеслав "Настоящему Времени".

По словам парня, он не знал, как о смерти матери сообщить своим младшим братьям и сёстрам. Дети похоронили маму на том же месте, где она погибла. "В воронке её похоронили. Сделали нормальную могилку там ребята. Сейчас ждём, пока там будет тихо, разминируют кладбища, тогда перезахоронят её".

Знакомые помогли сиротам эвакуироваться подальше от боевых действий, и сейчас они живут в городе Дрогобыч во Львовской области. Вячеслав официально оформил над братьями и сёстрами опеку. Парень подрабатывает и мечтает стать врачом.