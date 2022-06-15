Ср, 15.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Мэр Риги: самоуправление не должно оценивать тех, кому нужна помощь

Мэр Риги Мартиньш Стакис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Оказывая помощь жителям в следующем отопительном сезоне, самоуправления не должны нести ответственность за оценку того, кто имеет право на эту помощь, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении мэр Риги Мартиньш Стакис.

По его словам, уже сейчас около 15 000 человек подали заявки на получение жилищных пособий и пособий по гарантированному минимальному доходу в Риге, что на 60% больше, чем раньше. По оценкам самоуправления, количество таких запросов может удвоиться, что ложится тяжким бременем на социальные службы, которые должны оценивать обоснованность запросов.

Понятно, что следующая зима будет очень тяжелой и на помощь придет правительство, потребуются большие суммы денег, но "пожалуйста, не перекладывайте это на плечи самоуправлений", сказал Стакис.

По мнению мэра, самоуправления могут быть не в состоянии обслужить всех обратившихся за помощью, поэтому помощь просто не дойдет до людей вовремя.

В свою очередь, предприятия с муниципальным капиталом и в следующем отопительном сезоне не будут начислять пени по долгам.

"Мы не хотели этой войны, но мы переживем этот кризис", - добавил Стакис.

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