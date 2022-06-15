Видео ⟩ "Мы спонсируем войну": Шварценеггер призвал отказаться от покупки топлива из России

Это мероприятие по инициативе актера уже несколько лет проводится в столице Австрии Вене.

"Независимо от того, что вы думаете по этому поводу, на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Не нужно врать самим себе, - сказал Шварценеггер. - Взгляните на трагедию в Украине. Мы все в ужасе от того, что видим в новостях каждый вечер. Но будем честны: 1300 ракет, которые Россия выпустила по городам Украины за первые два месяца войны, стоили 7,7 млрд евро. Это много. Но за это время Европа заплатила России за энергоносители 44 млрд евро".

Видео: Обращение Арнольда Шварценеггера

Актер подчеркнул, что страны Европы имеют "все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемые энергоносители в прошлом, а теперь и нравственные обязательства, чтобы эти технологии применить".

"Мы в долгу перед украинскими детьми, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах", - добавил Шварценеггер. Его обращение вызвало аплодисменты, и запись с речью опубликовал в своем Twitter и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, подписав его, в том числе словами "Мы не можем поправить прошлое, но можем построить будущее".

Новое обращение Шварценеггера стало не первым его заявлением, посвященным войне в Украине. В марте 2022 года он обратился к "дорогим российским друзьям" и "российским солдатам, которые служат в Украине", рассказав о своем отношении к России и воспоминаниях о встрече с кумиром его юности - атлете из СССР Юрии Власове. В нем же актер назвал нападение России на Украину "незаконным" и выразил поддержку россиянам, выступающим против войны.

Видео: Обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам после начала войны