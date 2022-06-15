Кариньш: если на поддержку людей не хватит бюджета, можно взять кредит

Премьер-министр напомнил, что недавно поручил министру благосостояния в сотрудничестве с другими министерствами разработать систему адресной поддержки, которую можно было бы использовать не только в ближайшее время, но и в будущем, если возникнет необходимость.

По словам Кариньша, во вторник Министерство благосостояния представило требуемое предложение, и оно состоит из 14 различных мер, которые в значительной степени были разработаны в сотрудничестве с Министерством экономики. Уже сегодня правительство с социальными партнерами приступит к оценке этого предложения.

С точки зрения Кариньша, в предложении есть много хороших элементов, которые будут использованы. В настоящее время предложения согласовываются с министерствами.

"Я уверен, что совместными усилиями мы придем к разумной адресной системе поддержки, которая поможет смягчить последствия войны, которые отразились и на росте цен, особенно на энергоносители. Работа продвигается", - сказал он.

По словам премьера, детали плана еще не согласованы, но меры поддержки можно разделить на две части. Первая часть - это поддержка людей с низкими доходами. Вторая часть касается влияния цен на энергоносители на население в целом.

Хотя в настоящее время неизвестно, как отреагирует рынок и какими будут цены осенью и зимой, при условии, что рыночные цены могут продолжать расти, повышение цен будет разделено между государством и населением.

"Мне как главе правительства важно, чтобы решения были приняты в ближайшее время, а меры поддержки стартовали в сентябре", - сказал премьер.

Общая сумма поддержки, предлагаемой Министерством благосостояния, может стоить государству от 450 до 480 млн евро за весь сезон.

Для любой поддержки может быть два источника финансирования, и первый из них - увеличение доходов бюджета, сказал Кариньш.

Он пояснил, что одним из "побочных эффектов инфляции" является то, что казна пополняется быстрее, чем планировалось. Эту часть финансирования можно перераспределить для поддержки населения, а если этого будет недостаточно, государство может заимствовать средства.

"На данный момент я не рассматриваю возможности повышения налогов для населения. Цель состоит в том, чтобы этого не делать. Желание в том, чтобы по возможности не увеличить долг, а сначала перераспределить бюджет. В случае необходимости мы можем заимствовать, потому что кредитный рейтинг у государства хороший", - сказал Кариньш.