Ср, 15.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Комиссия Сейма предлагает "разорвать" 12 договоров между Латвией и Беларусью

Здание Сейма Латвии ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Комиссия Сейма по иностранным делам в среду рассмотрела обобщенную Министерством иностранных дел информацию о двусторонних договорах между Латвией и Беларусью, и было принято решение о завершении, денонсации или приостановлении 12 договоров.

Как сообщила пресс-служба Сейма, у Латвии с Беларусью в целом заключены 42 двусторонних договора. Десять из них уже потеряли силу, и один договор еще не вступил в силу.

Министерство сообщения проинформировало, что уже начата процедура денонсации соглашения между правительствами Латвии и Беларуси о прямых железнодорожных перевозках военных грузов из Беларуси в третьи страны с использованием портов Латвии.

Ранее председатель Комиссии по иностранным делам Рихард Колс заявил, что, позволяя на своей территории находиться войскам агрессора, Беларусь поддерживает реализованную Россией военную агрессию против Украины и становится ее соучастницей.

Председатель комиссии подчеркнул, что это существенная причина актуализировать вопрос о поддержании двусторонних отношений с Белоруссией и по возможности свернуть сотрудничество с этой страной.

Комиссия призвала отраслевые министерства оценить, можно ли в существующих условиях приостановить выполнение каждого отдельного договора, заключенного с Беларусью, или денонсировать их.

Колс сообщил, что комиссия попросит Кабинет министров и ответственные отраслевые министерства предоставить более подробную аргументацию об оставлении отдельных договоров в силе.

Председатель комиссии отметил, что планируется продолжить дискуссии о статусе санатория Belorusija в Юрмале, чтобы обсудить его возможное отчуждение.

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