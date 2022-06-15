Германия: решение "Газпрома" снизить подачу газа - политическое

"Газпром" во вторник сообщил, что поставки газа по трубопроводу Nord Stream сократились на 40% до 100 млн кубометров в день "из-за ремонта компрессоров", выполняемых немецким предприятием Siemens.

"Газпром" объясняет, что Siemens вовремя не доставил обратно из ремонта агрегаты откачки газа, в настоящее время на компрессорной станции Портовая недалеко от Выборга работает только три газооткачки, пояснила компания.

Siemens в мае заявил, что бросит российский рынок, учитывая вторжение российских войск в Украину.

"Шаг "Газпрома" - это политическое, а не технически оправданное решение", - сказал на пресс-конференции Хабек.

Германия сознает необходимость проведения обслуживания трубопровода, пояснил министр, добавив, что "первая часть работ по содержанию, когда это было бы обоснованно, не пройдет до осени".

Правда, этими работами нельзя оправдать сокращение поставки газа на 40%, сказал Хабек.

Германия следит за влиянием этого шага на газовый рынок, но "проблем с поставками в Германию нет", отметил министр.