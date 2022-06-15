Из-за столкновения поезда и автомобиля заблокировано движение в Ливберзской волости

Центр оперативной информации Елгавского самоуправления в Twitter информирует, что в Ливберзской волости Елгавского края на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковой автомашиной.

‼️🚧Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs informē, ka Jelgavas novada Līvbērzes pagastā (Tušķi) uz dzelzceļa pārbrauktuves notikusi vilciena sadursme ar vieglo automašīnu. Bloķēta satiksme gan virzienā no Jelgavas, gan virzienā uz Jelgavu. — Jelgava (@JelgavaLV) June 15, 2022

В результате происшествия заблокировано движение как в направлении Елгавы, так и в обратном направлении.

Между тем Latvijas Valsts ceļi информирует, что дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде на дороге Елгава - Добеле - Аннениеки (P97).

‼️Satiksmes negadījums uz a/c Jelgava-Dobele-Annenieki (P97 9,https://t.co/ScDN8tEr3c), uz dzelzceļa pārbrauktuves. Satiksme negadījuma vietā bloķēta, informē @Valsts_policija. Apbraukšana pa a/c Jelgava-Tukums P98 un Līvbērzes stacija-Bērze. pic.twitter.com/aUiPELyRX7 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 15, 2022

Поскольку движение на месте происшествия заблокировано, это место можно объехать по автодорогам Елгава - Тукумс (Р98) и Ливберзская станция - Берзе.

Представитель Latvijas dzelzceļš Иева Карклиня подтвердила, что на железнодорожном переезде произошло столкновение между поездом и легковой автомашиной. По словам Карклини, машина врезалась в поезд и отлетела назад. Погибших в происшествии нет. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

Машина попыталась пересечь железнодорожный переезд, когда уже горел запрещающий сигнал, и сломала опущенный барьер.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что получила вызов в 17:22. Перед прибытием службы из легкового автомобиля эвакуировались два человека. Пожарные отключили аккумулятор машины, и уже в 17:52 работа на месте происшествия была завершена.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Упите подтвердила, что на место происшествия прибыли две бригады медиков. В аварии пострадали два человека. Никто не был ранен серьезно, и пострадавшие от осмотра медиков отказались.