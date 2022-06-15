Ср, 15.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Из-за столкновения поезда и автомобиля заблокировано движение в Ливберзской волости

Железная дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Publicitātes foto

Из-за столкновения поезда и автомобиля сегодня заблокировано движение на дороге Елгава - Добеле в Ливберзской волости.

Центр оперативной информации Елгавского самоуправления в Twitter информирует, что в Ливберзской волости Елгавского края на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с легковой автомашиной.

В результате происшествия заблокировано движение как в направлении Елгавы, так и в обратном направлении.

Между тем Latvijas Valsts ceļi информирует, что дорожно-транспортное происшествие произошло на железнодорожном переезде на дороге Елгава - Добеле - Аннениеки (P97).

Поскольку движение на месте происшествия заблокировано, это место можно объехать по автодорогам Елгава - Тукумс (Р98) и Ливберзская станция - Берзе.

Представитель Latvijas dzelzceļš Иева Карклиня подтвердила, что на железнодорожном переезде произошло столкновение между поездом и легковой автомашиной. По словам Карклини, машина врезалась в поезд и отлетела назад. Погибших в происшествии нет. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

Машина попыталась пересечь железнодорожный переезд, когда уже горел запрещающий сигнал, и сломала опущенный барьер.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что получила вызов в 17:22. Перед прибытием службы из легкового автомобиля эвакуировались два человека. Пожарные отключили аккумулятор машины, и уже в 17:52 работа на месте происшествия была завершена.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Упите подтвердила, что на место происшествия прибыли две бригады медиков. В аварии пострадали два человека. Никто не был ранен серьезно, и пострадавшие от осмотра медиков отказались.

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