Главное за 15 июня ⟩ Дискуссия об ЛГБТ, цены на чипсы и помощь украинским беженцам

В "черной точке" Пурвциемса, на пересечении улиц Дзелзавас и Илукстес, произошло столкновение двух автомобилей Škoda, хотя водители обоих транспортных средств говорят, что у них большой стаж вождения. Столкновение 14 июня стало первой аварией в их жизни, рассказывает передача TV3 Degpunktā.

Главное за рубежом:

"Полный газ!" Команда звучит по рации из бронированной полицейской машины впереди. Мы как раз объезжаем выгоревший скелет украинского военного грузовика. Это самый опасный участок дороги в Лисичанск.

Россия в будущем может отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и Украины. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

РФ сокращает поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток" на более чем 40 процентов. Во вторник, 14 июня, российский концерн "Газпром" заявил, что может гарантировать поставки лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 млн кубометров.

Нефтеперерабатывающие заводы получают все большую прибыль от, казалось бы, бесконечного энергетического кризиса. По данным аналитической компании Refinitiv, продавая топливо на заправочные станции, переработчики теперь зарабатывают почти в пять раз больше, чем год назад. В то время как цены на бензин выросли до рекордно высокого уровня, цена на сырую нефть значительно ниже рекордного уровня. Весной 2008 года, например, нефть стоила более 140 долларов за баррель.

Когда война в Украине закончится, Россия неизбежно попытается взять реванш, уверен бывший начальник погранслужбы Эстонии Рандо Круусмаа.

Российский стендап-комик и продюсер Stand Up Руслан Белый стал новым героем YouTube-шоу "Скажи Гордеевой" журналистки Екатерины Гордеевой.

Известная порнозвезда Райли Рид опубликовала в социальных сетях новые фото со своим мужем из Латвии - паркуристом Павлом Петкуном.

Интересное чтиво:

"Друзья, давайте запустим новый флешмоб? Занесите, кто может, на автовокзал по 0,20 евро на туалет для украинских беженцев", - на днях в социальной сети Facebook написал руководитель молодежного движения Young Folks LV Александр Морозов. Новость того же дня - "Самоуправления получат 40 миллионов евро для поддержки украинских беженцев". Что-то в этих историях не сходится. О поддержке беженцев - на бумаге и в жизни - говорим в эфире "Кто вам платит?".

Июнь во всем мире - это месяц гордости ЛГБТ. Сейчас в Риге проходит неделя прайда, кульминацией которой станет шествие в субботу. Но несмотря на большую работу по просвещению общества, противники ЛГБТ+ людей используют одни и те же аргументы. В этом тексте Артём Липин решил ответить на самые популярные из них.

TVNET GRUPA представляет одно из ключевых событий недели Riga Pride - политическую дискуссию о положении ЛГБТ-сообщества в Латвии. В контексте приближающихся выборов в 14-й Сейм говорим о правах человека, инклюзивном обществе и (не)выполненных обещаниях политических партий.

Когда Россия 24 февраля напала на Украину, весь мир узнал об этом практически незамедлительно, и вплоть до сегодняшнего дня можно следить за военными преступлениями на территории Украины. Очевидно, что уже с первых дней войны Кремль пытается уничтожить не только дух борьбы украинцев, но и связь с внешним миром. Планы россиян нарушил Илон Маск, который отправил на разрушенную войной землю несколько терминалов Starlink, обеспечив жителям подключение спутникового интернета. Что это означает на практике и каковы преимущества у такой глобальной сети, рассказал Каспар Кучерс - первый человек в Латвии, у которого есть собственный комплект Starlink.

Если вы бывали в саду, на рынке, в магазине или на кухне, то отличить эти овощи для вас не составит труда. Пройдите тест и убедитесь сами!