"Может, за эти слова меня посадят или убьют". Экс-футболист сборной России выступил против войны

По словам Денисова, в первые дни войны он записал видеообращение к Путину, в котором сказал, что готов встать на колени, чтобы президент России отозвал войска и остановил войну. Однако, по словам экс-футболиста, ни одно СМИ не стало публиковать это видео. О каких именно медиа идёт речь, он не уточнил.

Войну он назвал "катастрофой", сказав, что после 24 февраля "был в тотальном шоке от произошедшего, не мог нормально есть и спать".

"Я не знаю, может быть, меня за эти слова посадят или убьют, но говорю как есть", - заявил Денисов в эфире YouTube-канала Nobel.

Бывший футболист отметил, что не хочет уезжать из России, поскольку не представляет себе жизни вне своей страны. "Неделю решали, что делать, но я русский дворовый парень, я не смогу там жить. Мне не нужна Испания или Англия, я хочу, чтобы здесь всё было мирно".

Денисов в интервью также назвал правильным отстранение российских спортсменов от международных соревнований. "Это надо прекратить - то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жёсткое по отношению к нам", - сказал Денисов, который также выступил против преследования оппозиционера Алексея Навального, в поддержку которого высказывался и раньше.

Игорь Денисов - четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. За время своей карьеры он выступал за "Зенит", "Анжи", московское "Динамо" и "Локомотив". За сборную России футболист провёл 54 матча.

38-летний Денисов - один из немногих российских футболистов, кто открыто выступил против войны. В первые дни войны нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов опубликовал в Instagram чёрный квадрат с надписью "Нет войне". Такой же пост сделал нападающий "Спартака" Александр Соболев, но вскоре он его удалил.

Бывший футболист, блогер и основатель клуба "Красава" Евгений Савин в середине апреля выпустил антивоенное видео, в котором поговорил с украинскими футболистами. А недавно открыто против войны высказалась российская футболистка Надежда Карпова.