"Мама, нашего папы больше нет?" Истории украинских солдат, не вернувшихся с войны

Наталье отвечали, что ее сына нет ни в списках пленных, ни в списках погибших.
Тогда она опубликовала сообщение о сыне во всех группах по поиску пропавших военных в соцсетях.
Больше месяца Наталья просыпалась и засыпала с мыслью о сыне.
"22 мая вечером мне позвонил товарищ Ильи. Я обрадовалась ему, как своему сыну. Он рассказал, что его обменяли после плена. Я спросила, может ли он рассказать мне об Илье. Да, сказал он, и умолк. Я все поняла без слов", - вспоминает Наталья.
Пока крик и слезы не вырвались, Наталья еще успела расспросить друга Ильи, как погиб ее сын. А потом для себя реконструировала события того дня.
10 апреля утром российские войска нанесли очередной авиаудар по промзоне в Мариуполе. Утром стало известно, что двоих военных завалило обломками. Тело одного погибшего удалось извлечь.
"У Ильи было видно только руку и лицо. На тело упало четыре бетонных плиты перекрытия, а пятая оперлась ребром. Его никак не могли достать без крана, - говорит Наталья, сдерживая слезы. - Так мой Илья остался там навсегда".
Она до сих пор не может принять смерть сына. Дополнительные страдания приносят расспросы соседей, интересующихся, когда привезут тело и когда похороны.
Наталья нашла точную геолокацию места гибели сына в Мариуполе - на территории Металлургического комбината им. Ильича.
"Лишь бы наступила наша победа. Я уже и маршрут себе составила. Если не найду останки, то хотя бы найду то место, где лежит мой сын, и там припаду к нему".
"Богдан с того света будет нам помогать"
Маленькая церковь уже заполнена до отказа, но поток идущих с цветами людей не прекращается.
Пронзительно звонят колокола. Когда над гробом поднимают флаг, все собравшиеся подхватывают гимн Украины. А потом все становятся на колени, самые первые - самые старшие.
Так, во второй день лета в Боярке хоронили погибшего военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Богдана Кривицкого.
Последним на кладбище остался отец. Сказал - сейчас выкурю сигарету и расскажу.
"Это мой сын. Старший сын. 26 лет. Он был настоящим воином, командиром взвода. Собирался продолжать службу, учиться на сержанта", - рассказывает Николай Кривицкий.
Николай служит во флоте. Еще один его сын, Иван, служит в сухопутных войсках. Третий сын остается с матерью.
"Пусть идут к нам. На нашей земле нам их будет легче убивать. Дайте нам оружие. С остальным мы разберемся", - говорит Николай и добавляет: "Богдан не мертв. Он будет нам помогать с того света".
Богдан Кривицкий был членом "Пласта" - украинской скаутской организации. Его наградили Железным крестом разведчика-пластуна - знаком отличия для членов "Пласта", погибших за Украину.
Это уже 12-й крест, врученный погибшим украиснким скаутам с 2014 года, и шестой - после 24 февраля.