"Мама, нашего папы больше нет?" Истории украинских солдат, не вернувшихся с войны

"Мне протянули его кольцо в пакете"

Владислав Солдат из 93-й бригады "Холодный Яр" прошел Донецкий аэропорт и трижды подписывал контракт с ВСУ.

"У нас было много планов: чтобы закончился его контракт, съездить к нему в Херсон, жить вместе вчетвером", - рассказывает Елена, вдова военного.

В начале июня Владислав последний раз приехал домой; уезжать от семьи не хотелось, тем более впереди был день рождения старшей дочери Ани. Ей исполнялось семь лет.

"Пригласили аниматора, был торт. Влад позвонил вечером, поздравил. Я ему скинула фото, но он их не увидел. А утром мне позвонили..." - вспоминает тот момент Елена.

Сдержать чувства было очень тяжело, даже при детях. Елена вспоминает, что начала плакать и кричать.

"Потом подошла дочь и спрашивает: мама, нашего папы больше нет? Она у меня умница. Говорит, не плачь, мамочка, не плачь, я буду тебе помогать. Мама, сердце не болит? Может, тебе таблетку?" - говорит Елена о дочери.

По ощущениям мамы, ее ребенок за эти дни словно повзрослел на десять лет.

Елена до сих пор не может поверить в смерть мужа: "Я спасаюсь мыслью, что это не он. Мы его хоронили в закрытом гробу, потому что он долго лежал на поле боя. Мы его не видели".

Недоверие Елены пошатнулось на похоронах мужа, когда ей отдали в пакете его кольцо.

Мать Владислава живет в оккупированном Херсоне. После известия о смерти сына она решила ехать к невестке с детьми. В настоящее время она совершает полный опасностей путь, и связи с ней нет.

Владислав погиб в начале июня - между днями рождения своих дочерей - Ани и Виктории.

"Вот и завтрак мы тебе принесли. У дочери день рождения сегодня, и вы садитесь завтракать вместе... Мою боль не передать словами... Сердце разрывается", - говорит Елена на могиле Владислава.

"Он не мог просто взять и уйти. Быть таким неосторожным. С 2014 года он прошел такой ад", - повторяет она.

"Мы были вместе 24 на 7"

"Мы познакомились в Нью-Йорке. Думали, потом будем рассказывать об этом детям", - вспоминает Вера, жена и боевая подруга Александра Моисеенко с позывным "Богомол".

Нью-Йорк - поселок в Донецкой области, вернувший себе историческое название в 2021 году. Тогда он еще назывался Новгородским.

Александр Моисеенко родом из Одесской области. В 2013 году уехал на Майдан, а после него ушел в "Госпитальеры".

Свою будущую жену Веру Александр встретил в 2016 году в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Он был боевым медиком в разведроте, после травмы перешел в аэроразведку.