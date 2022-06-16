Передача: Насилие по отношению к мальчику в Naukšēni остается ненаказанным

Образовательное учреждение социальной коррекции Naukšēni - находящееся в ведении Министерства образования и науки образовательное учреждение, которое начало свою деятельность в 1998 голу. В учреждение помещают детей в возрасте от 11 до 18 лет, основываясь на решении суда.

Женщина по имени Лигита рассказала, что у нее брата был избит, у него было синее, даже фиолетовое ухо. Однако работники учреждения о ситуации членам семьи не сообщили, о насилии в семье узнали от самого мальчика.

"Мне даже одна работница учреждения звонила. Я с ней говорила, она рассказала, что он якобы изолирован, но все равно в опасности", - рассказала Лигита.

Лигита обратилась за помощью в момент, когда поняла, что сотрудницы учреждения защитить подростков не могут. Она пыталась связаться с директором учреждения, однако сделать это ей не удалось.

Позднее Лигита позвонила на телефон доверия. Представители телефона доверия признают, что получали такой звонок, и он длился от 10 до 12 минут. Директор департамента поддержки семей с детьми Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) Андра Саулюна отмечает, что первоочередная цель телефона доверия - выслушать и поддержать звонящего, собрать уточняющую информацию и общими усилиями найти решения. Они призвали Лигиту обращаться у руководству учреждение. Однако сделать это Лигите не удалось.

Команда Bez Tabu отправилась в Naukšēni, чтобы встретиться с директором, но безуспешно.

Напомним, в начале ноября прошлого года в связи с установленными нарушениями прав детей в учреждении социальной коррекции Naukšēni в отношении восьми учителей возбуждено 11 административных дел.

До сих пор по семи делам применено наказание - в четырех случаях применен денежный штраф, что в то же время означает и запрет на три года работать в учреждениях, в которых находятся дети. В свою очередь еще в трех случаях вынесены предупреждения.

Шесть дел закрыты, однако, как отмечает VBTAI, закрытые дела не означают, что конкретное лицо не наказано, так как несколько дел заведены против одного и того же лица. В то же время в силу вступили решения по девяти делам, а два дела были оспорены.