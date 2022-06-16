"Мой муж ненасытный": Седокова раскрыла подробности интимной жизни с Тиммой

*Сейчас Анна Седокова и Янис Тимма находятся в США. Программа была снята в ноябре 2021 года.

"Мы с Янисом просто обожаем готовить дома", - призналась Седокова.

Она упомянула кулинарное шоу, которое делает вместе с Тиммой, где они показывают фрагменты своей семейной жизни.

Певица призналась Ляйсан Утяшевой, что Янис Тимма не оставляет ее в покое, даже несмотря на безумную занятость: "В планировании нужно также учитывать отдых, пятнадцатиминутки", - сказала Анна.

"У вас 15 минут длится?" - вдруг сменила тему гимнастка и хитро улыбнулась.

Седокова тут же раскрыла детали интимной жизни с латвийским спортсменом:

"Ты говоришь отдых как секс?... Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа... Ну правда! Просто. Я иногда, правда, хочу поменьше".

Кстати, Анна намекнула, что она ревнивая. Особенно если Янису девушки пишут в директ, но сейчас они успокоились. В финале выпуска она подчеркнула, что больше никогда не разведется.

Напомним, с момента начала войны в Украине Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост и делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми. Отдельно знаменитость много писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и пропала. Через какое-то время она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков. Дальше певица продолжила рассказывать поклонникам, как решила выходить из сложившейся ситуации.

Видео: Анна Седокова в гостях у Ляйсан Утяшевой