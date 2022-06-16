Фото и видео ⟩ "Уважайте отрасль!": у Сейма проходит акция протеста педагогов

Участники пикета представляют несколько краев Латвии, в том числе Цесисский, Талсинский, Даугавпилсский, Резекненский, Бауский, Добельский и другие.

Митингующие скандируют: "Сбалансированную нагрузку!", "Уважайте отрасль!", "Достойную зарплату!"

В месте пикета размещены несколько десятков листов с описанием вакансий педагогов в разных региональных школах. Кроме того, протестующие держат в руках плакаты, требуя рабочую ставку, где 40% будет выделено на подготовку к урокам.

Никаких конфликтов во время пикета не возникало.

Как сообщила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), в акции участвуют работники всех уровней образования - от дошкольных учреждений до вузов, потому что несбалансированная рабочая нагрузка, против которой выступает профсоюз, касается абсолютно всех педагогов.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как указала Ванага, три основных требования профсоюза - сбалансированная нагрузка, повышение оплаты труда в соответствии с принципами, установленными Министерством образования и науки (МОН), и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

Видео: Педагоги протестуют у Сейма

На вопрос, насколько велика вероятность, что пикет поможет решить наболевшие проблемы педагогов, и какими будут дальнейшие шаги профсоюза, если требования не будут услышаны, руководитель LIZDA ответила, что

такие акции протеста, как правило, не остаются без результата, однако если результата не будет, педагоги соберутся на повторные акции протеста осенью.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Ванага подчеркнула, что система образования стоит на грани развала и совсем скоро это может вылиться в то, что больше некому будет вести уроки, в результате пострадают качество и доступность образования.

Как сообщалось, чтобы остановить введение новой модели распределения финансирования, LIZDA сегодня в 12:00 проводит пикет у здания Сейма, а также требует встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и членом президиума Сейма, министром образования Анитой Муйжниеце.

Поясняя решение "выйти на улицы", председатель профсоюза указала, что разработанная МОН реформа перераспределения средств противоречит прежним решениям политиков и новые изменения, которые педагогам предлагает МОН, непоследовательны.

По словам Ванаги, МОН манипулирует цифрами, обещая "на бумаге" увеличение финансирования более чем на 8%, но на практике вводя потолок в 2,5%.

Это значит, что прироста зарплаты, какой был обещан ранее и на который рассчитывали педагоги, не будет.

Наряду с требованием остановить введение новой модели распределения финансирования на пикете будут актуализированы и другие требования - в частности, о сбалансированности рабочей нагрузки.