У Сейма проходит акция протеста педагогов

Как сообщила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), в акции будут участвовать работники всех уровней образования - от дошкольных учреждений до вузов, потому что несбалансированная рабочая нагрузка, против которой выступает профсоюз, касается абсолютно всех педагогов.

Как указала Ванага, три основных требования профсоюза - сбалансированная нагрузка, повышение оплаты труда в соответствии с принципами, установленными Министерством образования и науки (МОН), и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.

На вопрос, насколько велика возможность, что пикет поможет решить наболевшие проблемы педагогов и какими будут дальнейшие шаги профсоюза, если требования не будут услышаны, руководитель LIZDA ответила, что

такие акции протеста, как правило, не остаются без результата, однако, если результата не будет, педагоги соберутся на повторные акции протеста осенью.

Ванага подчеркнула, что система образования стоит на грани развала, и совсем скоро это может вылиться в то, что больше некому будет вести уроки, в результате пострадают качество и доступность образования.

Как сообщалось, чтобы остановить введение новой модели распределения финансирования, ЛПРОН сегодня в 12:00 проводит пикет у здания Сейма, а также требует встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, членам президиума Сейма и министром образования Анитой Муйжниеце.

Поясняя решение "выйти на улицы", председатель профсоюза указала, что разработанная МОН реформа перераспределения средств противоречит прежним решениям политиков, и новые изменения, которые педагогам предлагает МОН, непоследовательны.

По словам Ванаги, МОН манипулирует цифрами, обещая "на бумаге" увеличение финансирования на более чем 8%, но на практике вводя потолок в 2,5%.

Это значит, что прироста зарплаты, какой был обещан ранее и на который рассчитывали педагоги, не будет.

Наряду с требованием остановить введение новой модели распределения финансирования на пикете будут актуализированы и другие требования, в частности, о сбалансированности рабочей нагрузки.