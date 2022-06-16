Чт, 16.06.2022
Я нигде не скрывал своей цели, даже когда можно было молчать, я говорил, и - начиная с Латвии - везде мне помогали. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

На улице Бривибас в Риге погиб велосипедист

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В среду в Латвии зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, на дорогах погиб один и пострадали 24 человека, сообщает Государственная полиция.

Вчера около 23:00 на Бривибас гатве в Риге упал ехавший на велосипеде мужчина и погиб. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, один водитель задержан за управлением автомобилем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости в среду оформлено 222 протокола, в целом полиция оформила 399 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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