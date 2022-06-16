На улице Бривибас в Риге погиб велосипедист

Вчера около 23:00 на Бривибас гатве в Риге упал ехавший на велосипеде мужчина и погиб. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала восемь водителей, один водитель задержан за управлением автомобилем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости в среду оформлено 222 протокола, в целом полиция оформила 399 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.