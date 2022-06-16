Чт, 16.06.2022
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Евгений Федоров, депутат Государственной думы РФ

Хоккеисты "Колорадо" выиграли первый матч финала НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" ФОТО: AP/Scanpix

В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена" состоялся первый матч финала Кубка Стэнли.

"Колорадо Эвеланш" на своём льду выиграл у "Тампа-Бэй Лайтнинг" в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Матч завершился в овертайме  со счётом 4:3 (3:1, 0:2, 0:0, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландеског (8-я минута), Ничушкин (10), Арттури Лехконен (18) и Андре Бураковски (62). За "Тампу" отличились Ник Пол (13), Ондржей Палат (33) и Михаил Сергачёв (34).

Таким образом, "Колорадо" открыл счёт в серии до четырёх побед. Второй матч противостояния запланирован на 19 июня также на домашнем льду "Эвеланш".

Напомним, "Тампа" является действующим двукратным обладателем Кубка Стэнли.

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