Тарифы регионального общественного транспорта в этом году повышать не планируют

Он отметил, что в этом году несколько пассажироперевозчиков обратились к дирекции с просьбой оценить возможность повысить цены в связи с резким ростом цен на топливо. Однако тарифы регионального общественного транспорта устанавливают не перевозчики, а Совет общественного транспорта, оценивая несколько аспектов.

"Мы не хотели бы сейчас бежать с пересмотром тарифа уже в этом году, принимая во внимание некоторые обстоятельства",

- сказал Годиньш, добавив, что пересмотр тарифов можно рассматривать в контексте повышения качества услуг всей системы общественного транспорта.

В том числе руководитель дирекции отметил, что с будущего года пассажирские перевозки в Латвии начнут обеспечивать новые электропоезда, кроме того, осуществляется и закупка новых автобусов.

В то же время Годиньш призвал жителей по возможности больше выбирать общественный транспорт, так как

число перевезенных пассажиров влияет на то, какой будет дальнейшая тарифная политика и какими будут тарифы.