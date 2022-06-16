"Худо-бедно. Скорее бедно". Что ждет в России музыкантов, осудивших войну с Украиной

От этого страдают и будущие концерты: из-за частых отмен люди не покупают билеты заранее, а значит, у музыкантов не хватает денег оплачивать площадки и рекламу на прежнем уровне.

"Мы рады, что хотя бы смогли в апреле отыграть несколько концертов, в том числе самые большие, в Москве и Питере. Все деньги с этих концертов отдали в фонд "Нужна помощь" и в ОВД-инфо (власти России признали этот проект "иностранным агентом" - Би-би-си). Это уже хорошо. Успели сделать хоть что-то, - прокомментировали Би-би-си участники группы Anacondaz Сергей Карамушкин и Артем Хорев. - В остальном отмена концертов - не самое страшное, что может случиться. И морально больше давит тотальная неопределенность. А отмены мы переживем. Худо-бедно. Скорее бедно".

О неопределенности говорит и Вера Мусаелян. "Нет никакой логики действий: именно это больше всего обезоруживает и фрустрирует. Если бы нам сказали: "Все, вы больше не можете играть концерты вообще", мы бы решили, что делать: собирать вещи, ехать играть в Таджикистан... А поскольку у нас подвешенное, шаткое состояние, оно фрустрирует больше всего".

За полтора года, что они чувствуют себя "околозапрещенной" группой, некоторые концерты "АлоэВера" все-таки удавалось сыграть: то в регионах их разрешали, то, наоборот, во многих городах они срывались, зато все гладко проходило в Москве. Угадать, где как пройдет, не получается.

Одна из свобод, которые в России после начала войны становятся недоступными - свобода сходить на концерт любимого артиста. Но Вера Мусаелян не готова выделять эту проблему из многих других. "Все, что сейчас происходит - недопустимо и ужасно, это огромная трагедия в том числе для граждан нашей страны. О таких историях ты читаешь в книгах, в антиутопиях, и думаешь: ну, автор совсем сошел с ума. И рассматривать подетально: о боже, не дают играть концерты, о боже, не дают пользоваться нашими деньгами - эти мелочи нет возможности и сил обсуждать", - сказала она.

"Нам всем нужно как-то дожить эту жизнь до конца"

Так что многие российские музыканты не могут строить планы на будущее.

"Эмиграцию как форму протеста мы не рассматривали. Мы прикинули, что здесь мы принесем большую пользу, чем там. А постоянную эмиграцию мы не рассматривали в принципе никогда. Нам очень нравится жить в России и не хочется уезжать. Без сомнений, сейчас исключать такой вариант нельзя: может случиться так, что другого выхода просто не будет. Но мы верим в лучшее", - говорят Карамушкин и Хорев из Anacondaz.