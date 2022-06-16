"Худо-бедно. Скорее бедно". Что ждет в России музыкантов, осудивших войну с Украиной

"Манижа - таджичка-русофобка, которая дискредитирует образ русской женщины, - так пересказывает общий смысл того скандала ее представитель. - Сейчас - новый поворот того же дискурса. У комментаторов позиция такая: либо поддерживай [политику России], либо уезжай. Не оставайся в РФ, не зарабатывай тут деньги, даже если тратишь их на благотворительность и поддержание работы фонда".
Манижа не раз говорила, что все-таки намерена остаться жить в России.
"Стихийная сила, преодолеть которую музыканты не в состоянии"
С петербургского "Отличного FESTа" сняли сразу несколько групп: в том числе "Кис-Кис", тоже сделавших антивоенное заявление в феврале. Об отмене выступлений стало известно всего за три дня до фестиваля.
Убрали даже сет группы Anacondaz, которые должны были быть хедлайнерами одного из двух дней. Незадолго до этого В апреле отменили несколько концертов группы в регионах: в том числе в Костроме, Нижневартовске, Сургуте. Концерты группы в Новосибирске, Курске, Рязани перенесли на осень - тоже не по их инициативе. Организаторы фестиваля обтекаемо написали, что выступления не состоятся "по не зависящим от них причинам".
Причин отмены группам не сообщают. "Помните, как было написано официальное заключение в деле о гибели туристов на перевале Дятлова? "Причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии". Вот тут что-то подобное. Стихийная сила, преодолеть которую музыканты и организаторы концертов не в состоянии", - иронизируют вокалисты группы Anacondaz Сергей Карамушкин и Артем Хорев.
Би-би-си связалась с организаторами "Отличного FESTа", но те отказались от комментариев.
Anacondaz пишут, срели прочего, остросоциальные песни. В 2021 году у них вышла песня "Уходи" со строчками: "Ты прикинь, никому не нужен больше царь. Вместе дольше, чем нужно, мы лет на двадцать. Извини, дело в тебе, и нам пора расстаться".
Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян поет о любви, а не о политике, но тоже уверена, что попала в черные списки. В начале июня ее, как и Манижу, сняли с фестиваля Stereoleto.
Отмены концертов "АлоэВера" начались задолго до войны, еще полтора года назад, когда Мусаелян выступила в поддержку арестованного Алексея Навального. Тогда она была женой другого оппозиционного политика - Ильи Яшина. Певица считает, что, мешая ей проводить концерты, власти еще и пытались надавить на ее мужа-активиста.
"Морально давит неопределенность"
После 24 февраля у "АлоэВера" отменился не только фестиваль, но и сольные концерты в Москве и Петербурге. Это лишает артистов заработка, говорит Вера Мусаелян.
"У моих музыкантов нет работы, - рассказала она Би-би-си. - Когда ты лидер группы, у тебя могут быть рекламные и другие заработки. А ребята занимались только музыкой и остались без какой-либо работы. На Patreon нет возможности платить и снимать деньги, в Apple Music тоже. То есть санкции нам обрубили возможности диджитал-заработка".