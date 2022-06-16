Теперь и в городе-курорте. В Юрмале открылся первый Lidl

На торжественном открытии нового магазина Lidl в 7:00 ленточку перерезали представитель руководства Юрмальской городской думы, региональный руководитель Lidl и заместитель руководителя посольства Германии Давид Бартелс.

ФОТО: Пресс-фото

Первых нетерпеливых покупателей порадовали энергичные музыкальные ритмы и лакомства, а также особо привлекательные ценовые скидки, которые будут здесь еще четыре недели.

ФОТО: Пресс-фото

Региональный руководитель Lidl Latvija Гиртс Упениекс отметил, что в магазине созданы 60 новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, и команда Lidl с радостью предложит качественный товар по невысоким ценам жителям Юрмалы и ближайших окрестностей.

"Мы убеждены, что в условиях инфляции, когда цены на продукты стремительно растут, низкие цены на товары Lidl станут хорошим подспорьем для бюджета многих юрмальских семей", - заявил Гиртс Упениекс.

Lidl за свой счет благоустроил окрестности магазина в Каугури: улучшил инфраструктуру для пешеходов и автомобилистов.

В асфальтирование улицы Раудас возле магазина вложено почти 300 000 евро. Для нужд клиентов Lidl обустроена парковка на 102 автомобиля. Предусмотрены 4 парковочных места для людей с ограниченными возможностями и 2 парковочных места для семей. Для безопасного хранения велосипедов установлены 9 штативов. Внутри магазина для удобства покупателей есть комната для пеленания младенцев и туалет.

ФОТО: Пресс-фото

Территорию вокруг магазина Lidl озеленят 293 саженцев кустарников и деревьев, стоимостью почти 39 000 евро. Как и все магазины Lidl в Латвии, магазин в Каугури использует только 100% "зеленое электричество", произведенное в Латвии. В Lidl обустроено и помещение для приема и обработки депозитной тары.