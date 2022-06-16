Сейм в пятницу завершит весеннюю сессию и уйдет на летние каникулы

RUS TVNETНовостиПолитикаСейм в пятницу завершит весеннюю сессию и уйдет на летние каникулы 16 июня 2022, 11:08Сейм в пятницу завершит весеннюю сессию и уйдет на летние каникулыrus.tvnet.lv/LETAЗдание Сейма Латвии ФОТО: Ieva Čīka/LETAСейм сегодня постановил завершить весеннюю сессию в пятницу, 17 июня.В свою очередь осеннюю сессию парламент откроет 5 сентября.Ранее сообщалось, что для рассмотрения актуальных вопросов летом может быть созвано внеочередное заседание парламента - оно может состояться 14 или 21 июля.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке! сейм