Чт, 16.06.2022
У меня жизнь - с чистого листа, и на этом листе пока мало что написано. И перетягивать что-то из прошлой жизни я не хочу. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Сейм в пятницу завершит весеннюю сессию и уйдет на летние каникулы

Здание Сейма Латвии ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Сейм сегодня постановил завершить весеннюю сессию в пятницу, 17 июня.

В свою очередь осеннюю сессию парламент откроет 5 сентября.

Ранее сообщалось, что для рассмотрения актуальных вопросов летом может быть созвано внеочередное заседание парламента - оно может состояться 14 или 21 июля.

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