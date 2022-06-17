Линдси Брюэр - украшение автогонок!

Линдси родилась 17 апреля 1997 года в Колорадо. Девушка развила любовь к автоспорту благодаря отцу и брату - оба механики. Уже в детстве она любила играть в машинки, а также вместе с отцом занималась ремонтом машин.

В 11 лет Линдси увидела, как гости на дне рождения катаются на картах, и тоже попросилась попробовать. К всеобщему удивлению девочка оказалась быстрее хозяина карта. Уже через год она начала участвовать в соревнованиях на более мощных 125-кубовых картах, а в 2015 году пересела на спорткары.

Долгое время Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу, а в 2021-м в составе команды Skip Barber Racing School гоняла в туре TC America Series и заняла 14-е место в общем зачёте (из 23 участников она была единственной девушкой).

В конце октября 2021 года Линдси смогла осуществить ещё одну детскую мечту - девушка получила возможность посидеть за рулём болида Кими Райкконена во время гоночного уик-энда "Формулы-1" в американском Остине.

В феврале 2022 года во Флориде стартовал 24-й сезон Indy Pro 2000 Championship. На третьем этапе серии на легендарном автодроме в Индианаполисе состоялся дебют Линдси Брюэр.

Линдси успешна не только в автоспорте. Девушка принимает участие в многих съёмках, где может похвастаться отличной фигурой и показать свои формы, которые она создает с помощью спортивного зала и правильного питания.