Украинский депутат: Ежедневно в боях в Донбассе погибает от 200 до 500 украинских солдат

По его словам, каждый день в боях погибает или получает ранения до тысячи защитников Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сутки погибают от 60 до 100 украинских солдат. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.

Он добавил, что в украинской армии служит миллион человек, и есть возможность призвать еще два миллиона. Он указал, что у украинской армии есть силы для продолжения борьбы, особенно в Донбассе.

В свою очередь сейчас Украине для борьбы с Россией не хватает оружия и боеприпасов.

"У нас есть люди, обученные нападать, идти в контрнаступление, однако для этого нужно оружие", - сказал Арахамия.

Он также рассказал, что, несмотря на официальную заморозку переговоров с Россией, телефонные разговоры продолжаются, и с россиянами говорят один или два раза в неделю.

По прогнозам Арахамии, Россия в полной мере ощутить влияние западных санкций через три или четыре месяца.

9 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина ежедневно теряет до 100 солдат, а число раненых может достигать пятисот. В тот же день советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал другие числа - каждый день погибают от 100 до 200 украинских солдат.

В свою очередь Зеленский 1 июня сообщил, что ежедневно на фронте погибают 60-100 украинских военнослужащих, а еще около 500 получают ранения.

10 июня советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Украина потеряла с момента вторжения России 24 февраля 10 000 солдат.

Галерея: Война в Украине

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным