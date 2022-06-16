Сейм передал комиссиям возвращенный президентом на доработку закон об электронной связи

Сейм передал комиссиям возвращенный президентом на доработку закон об электронной связиДополнено
Парламент сегодня передал комиссиям закон об электронной связи, который президент Эгил Левитс вернул Сейму на повторное рассмотрение.
Парламент сегодня передал комиссиям закон об электронной связи, который президент Эгил Левитс вернул Сейму на повторное рассмотрение.
Против кандидатуры Знотини проголосовал 41 депутат, воздержались четыре депутата, за голосовали 33 парламентария. Три депутата в голосовании не участвовали.
Против кандидатуры Знотини проголосовало большинство депутатов фракции "Консервативных", несколько депутатов Национального объединения (НО), а также "Согласия" и другие представители оппозиции. Воздержались или не участвовали в голосование некоторые депутаты НО и оппозиции.
Как свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Левитс передал на повторное рассмотрение новый закон об электронной связи в связи с не принятыми во внимание возражениями и несовместимостью с нормами права Европейского союза (ЕС).
Левитс указал, что законодатели разработали новый закон, оставив в нем без существенных изменений и адекватной оценки ряд правовых норм действующего закона.
"Выслушав мнения Министерства сообщения, Государственной инспекции данных и юридического бюро Сейма, я убедился в том, что ни у кого нет сомнений, что уже в настоящее время действующее регулирование несовместимо с нормами права ЕС и судебной практикой Суда ЕС", - указал президент.
Как подчеркнул Левитс, принципы хорошего законодательства требуют от разработчиков законопроекта и законодателей в рамках законодательного процесса надлежащей оценки соответствия требованиям ЕС также тех правовых норм, которые переносятся в законопроект из действующего закона. Также разработчики законопроекта и законодательный орган должны сами оценить, соответствует ли действующее регулирование и его предполагаемые изменения актуальной национальной и международной правовой ситуации и не требуют ли усовершенствования.
Как указал президент, законодатель допустил, что с большой долей вероятности и после вступления в силу нового закона в отдельных случаях существует вероятность нарушения гарантированного 96-й статьей Конституции права на неприкосновенность частной жизни, сохраняя без особой нужды одновременно данные обо всех пользователях электронной связи и всех услугах электронной связи.
"В Латвии как в демократическом и правовом государстве каждый ее житель не может уже упреждающе подозреваться и профилактически контролироваться только потому, что ответственные органы не в состоянии разработать такое регулирование подлежащих хранению данных, которое уважает легитимные интересы и государства и общества, и право каждого человека на защиту своих данных", - отмечает президент.
Новый закон дает NEPLP право ограничивать доступ и к таким доступным в Латвии веб-сайтам, которые популяризируют или продают оборудование или права доступа к программам, которые не включены в перечень ретранслируемых аудио- и аудиовизуальных программ.
Ранее совет мог ограничивать доступ к веб-сайтам, распространяющим содержание, которое угрожает или может угрожать национальной безопасности или общественному порядку и безопасности, сайтам азартных игр, а также таким веб-сайтам, на которых ведется незарегистрированная хозяйственная деятельность, оказываются услуги и т.д.
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