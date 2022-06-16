Сейм передал комиссиям возвращенный президентом на доработку закон об электронной связи

Против кандидатуры Знотини проголосовал 41 депутат, воздержались четыре депутата, за голосовали 33 парламентария. Три депутата в голосовании не участвовали.

Против кандидатуры Знотини проголосовало большинство депутатов фракции "Консервативных", несколько депутатов Национального объединения (НО), а также "Согласия" и другие представители оппозиции. Воздержались или не участвовали в голосование некоторые депутаты НО и оппозиции.

В ходе повторного рассмотрения закона будут обсуждаться только те пункты, по которым президент представил свои возражения.

Как свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Левитс передал на повторное рассмотрение новый закон об электронной связи в связи с не принятыми во внимание возражениями и несовместимостью с нормами права Европейского союза (ЕС).

Левитс указал, что законодатели разработали новый закон, оставив в нем без существенных изменений и адекватной оценки ряд правовых норм действующего закона.

"Выслушав мнения Министерства сообщения, Государственной инспекции данных и юридического бюро Сейма, я убедился в том, что ни у кого нет сомнений, что уже в настоящее время действующее регулирование несовместимо с нормами права ЕС и судебной практикой Суда ЕС", - указал президент.

Как подчеркнул Левитс, принципы хорошего законодательства требуют от разработчиков законопроекта и законодателей в рамках законодательного процесса надлежащей оценки соответствия требованиям ЕС также тех правовых норм, которые переносятся в законопроект из действующего закона. Также разработчики законопроекта и законодательный орган должны сами оценить, соответствует ли действующее регулирование и его предполагаемые изменения актуальной национальной и международной правовой ситуации и не требуют ли усовершенствования.

Как указал президент, законодатель допустил, что с большой долей вероятности и после вступления в силу нового закона в отдельных случаях существует вероятность нарушения гарантированного 96-й статьей Конституции права на неприкосновенность частной жизни, сохраняя без особой нужды одновременно данные обо всех пользователях электронной связи и всех услугах электронной связи.

"В Латвии как в демократическом и правовом государстве каждый ее житель не может уже упреждающе подозреваться и профилактически контролироваться только потому, что ответственные органы не в состоянии разработать такое регулирование подлежащих хранению данных, которое уважает легитимные интересы и государства и общества, и право каждого человека на защиту своих данных", - отмечает президент.

Как сообщалось, Сейм 2 июня в окончательном чтении принял новый закон об электронной связи, который расширяет права Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) в связи с ограничением доступа к незарегистрированным программам.

Новый закон дает NEPLP право ограничивать доступ и к таким доступным в Латвии веб-сайтам, которые популяризируют или продают оборудование или права доступа к программам, которые не включены в перечень ретранслируемых аудио- и аудиовизуальных программ.

Ранее совет мог ограничивать доступ к веб-сайтам, распространяющим содержание, которое угрожает или может угрожать национальной безопасности или общественному порядку и безопасности, сайтам азартных игр, а также таким веб-сайтам, на которых ведется незарегистрированная хозяйственная деятельность, оказываются услуги и т.д.