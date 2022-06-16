Непобеждённый в UFC российский боец завершил карьеру

Причиной завершения карьеры стали проблемы 31-летнего бойца со здоровьем.

Магомедшарипов дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго.

В организации он провёл шесть поединков, победив в каждом из них. Всего за карьеру в ММА на счету россиянина 19 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Свой последний бой Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве, где в главном поединке турнира единогласным решением судей одержал победу над американцем Келвином Каттаром.

В августе 2020 года Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом, но мексиканец выбыл из поединка по причине травмы, после чего россиянин поставил карьеру на паузу и был исключён из рейтинга полулегковесов UFC, где занимал третью строчку.