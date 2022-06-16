Главное за 16 июня ⟩ Истребители над Ригой, из латышского хора в пропагандисты Кремля и пес-пироман
Середина недели позади, и с собой она принесла немало новостей. Чтобы у вас голова кругом не пошла, рассказываем о самом главном!
Середина недели позади, и с собой она принесла немало новостей. Чтобы у вас голова кругом не пошла, рассказываем о самом главном!
Новости Латвии:
В четверг, 16 июня, два истребителя США - F-35 Lightning II и воздушный танкер KC-135 - совершили полет на очень небольшой высоте в воздушном пространстве стран Балтии, демонстрируя способности союзников и решимость гарантировать защиту нашего региона.
Чтобы снизить риск социальной отчужденности бездомных и способствовать их возвращению в общество, комитет по социальным вопросам Рижской думы поддержал выделение софинансирования для пилотного проекта Фонда общественной интеграции, предусматривающего предложить бездомным возможность поселиться в съемных квартирах.
В среду, 15 июня, в Ливберзской волости Елгавского края на шоссе Добеле - Елгава мужчина на автомобиле врезался в движущийся поезд. Новостной портал Apollo.lv связался с Государственной полицией, чтобы выяснить подробности аварии.
Утром в четверг, 16 июня, розничный торговец Lidl Latvija открыл свой первый магазин в курортном городе Юрмала. Это уже девятнадцатый магазин Lidl в Латвии. В строительство современного здания компания инвестировала свыше 5,6 миллиона евро.
В четверг, 16 июня, в Риге прошла акция протеста Латвийского профсоюза работников образования и науки. По наблюдениям LETA, в протесте приняли порядка 3 тысяч человек. Участники пикета представили несколько краев Латвии, в том числе Цесисский, Талсинский, Даугавпилсский, Резекненский, Бауский, Добельский и другие. Митингующие сканировали: "Сбалансированную нагрузку!", "Уважайте отрасль!", "Достойную зарплату!".
Министерство благосостояния Латвии предлагает различные механизмы поддержки уязвимых групп общества для того, чтобы компенсировать негативное воздействие инфляции, в том числе изменение размера и условий получения пособий.
Первые магазины международной розничной сети SPAR в Латвии будут открыты во второй половине июля в Салдусе и Лиепае. Всего же до конца года планируется открыть минимум три торговые точки, в том числе и в Риге. Цель предприятия в первый год деятельности в Латвии - удачно выйти на рынок и в течение пяти лет открыть минимум 200 магазинов.
Главное за рубежом:
Похоже, оптимистические версии о том, что российско-украинский конфликт может завершиться уже к сентябрю, потерпели фиаско. Российский лидер возомнил себя Петром Великим, а президент Украины заявил, что "время работает на врага, а не на нас", ведь поставки тяжелого вооружения идут медленно и не в тех объемах, как требуется для контрнаступления. RUS TVNET поговорил об этом с политтехнологом и писателем из Киева Михаилом Шейтельманом.
После вторжения России в Украину Кремль и российские СМИ с новой силой начали пропагандистскую кампанию. Созданный Михаилом Ходорковским проект "Досье" выяснил, что один из авторов справочника кремлевской пропаганды - чиновница из Офиса президента России, у которой тесные связи с Латвией.
Алексей Навальный написал первое письмо из "пыточной колонии" ИК-6. Оппозиционер подтвердил, что его перевели во владимирскую ИК‑6 строгого режима. Эта колония известна сообщениями о пытках заключенных.
Каждый день в войне за Украину гибнут десятки и сотни украинских военных. Власти говорят о потерях в 100-200 человек в день. Это самые большие цифры, обнародованные за время войны.
Велико было удивление жителя Тартумаа Андреса Риккинена, когда за планируемое подключение предназначенных для питания его дома солнечных батарей мощностью всего 20 киловатт к сети c него попросили 12 820 000 евро.
После того как Украина получит все оружие, обещанное Западом, ее военной целью номер один станет Крымский мост, заявил в интервью "Крым Реалии" генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.
Интересное чтиво:
Лето 2022 года, а по латвийским кинотеатрам вновь разгуливают динозавры. Все потому, что до экранов добралась заключительная часть "новой" трилогии Юрского периода - фильм Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Господство", и реакция на него авторов видеоподкаста "Кина - будет!" оказалась довольно... яркой.
Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну открыто высказался о войне в Украине и отстранении российских команд от международных турниров.
39-летняя певица и бизнес-леди Анна Седокова стала гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. Во время беседы звезда не стала скрывать некоторые подробности интимной жизни с 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Собака в Миссури, США, устроила пожар в доме своих хозяев, пока тех не было дома. На камеру видеонаблюдения попал момент, когда собака встала на задние лапы и коснулась плиты передними лапами. На конфорке стояла сковорода с остатками вчерашнего ужина. Жир на сковороде загорелся.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!