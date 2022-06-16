Главное за 16 июня ⟩ Истребители над Ригой, из латышского хора в пропагандисты Кремля и пес-пироман

Министерство благосостояния Латвии предлагает различные механизмы поддержки уязвимых групп общества для того, чтобы компенсировать негативное воздействие инфляции, в том числе изменение размера и условий получения пособий.

Первые магазины международной розничной сети SPAR в Латвии будут открыты во второй половине июля в Салдусе и Лиепае. Всего же до конца года планируется открыть минимум три торговые точки, в том числе и в Риге. Цель предприятия в первый год деятельности в Латвии - удачно выйти на рынок и в течение пяти лет открыть минимум 200 магазинов.

Главное за рубежом:

Похоже, оптимистические версии о том, что российско-украинский конфликт может завершиться уже к сентябрю, потерпели фиаско. Российский лидер возомнил себя Петром Великим, а президент Украины заявил, что "время работает на врага, а не на нас", ведь поставки тяжелого вооружения идут медленно и не в тех объемах, как требуется для контрнаступления. RUS TVNET поговорил об этом с политтехнологом и писателем из Киева Михаилом Шейтельманом.

После вторжения России в Украину Кремль и российские СМИ с новой силой начали пропагандистскую кампанию. Созданный Михаилом Ходорковским проект "Досье" выяснил, что один из авторов справочника кремлевской пропаганды - чиновница из Офиса президента России, у которой тесные связи с Латвией.

Алексей Навальный написал первое письмо из "пыточной колонии" ИК-6. Оппозиционер подтвердил, что его перевели во владимирскую ИК‑6 строгого режима. Эта колония известна сообщениями о пытках заключенных.

Каждый день в войне за Украину гибнут десятки и сотни украинских военных. Власти говорят о потерях в 100-200 человек в день. Это самые большие цифры, обнародованные за время войны.

Велико было удивление жителя Тартумаа Андреса Риккинена, когда за планируемое подключение предназначенных для питания его дома солнечных батарей мощностью всего 20 киловатт к сети c него попросили 12 820 000 евро.

После того как Украина получит все оружие, обещанное Западом, ее военной целью номер один станет Крымский мост, заявил в интервью "Крым Реалии" генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.

Интересное чтиво:

Лето 2022 года, а по латвийским кинотеатрам вновь разгуливают динозавры. Все потому, что до экранов добралась заключительная часть "новой" трилогии Юрского периода - фильм Колина Треворроу "Мир Юрского периода: Господство", и реакция на него авторов видеоподкаста "Кина - будет!" оказалась довольно... яркой.

Бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну открыто высказался о войне в Украине и отстранении российских команд от международных турниров.

39-летняя певица и бизнес-леди Анна Седокова стала гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой. Во время беседы звезда не стала скрывать некоторые подробности интимной жизни с 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Собака в Миссури, США, устроила пожар в доме своих хозяев, пока тех не было дома. На камеру видеонаблюдения попал момент, когда собака встала на задние лапы и коснулась плиты передними лапами. На конфорке стояла сковорода с остатками вчерашнего ужина. Жир на сковороде загорелся.