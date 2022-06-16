В Резекненской больнице приступили к работе четыре врача из Украины

Самоуправление пытается заполнить вакансии в больнице врачами из Украины, но полностью разрешить ситуацию не удается, отметил мэр. Самые большие сложности - с врачами узкой специализации.

Для привлечения новых специалистов муниципалитет оказывает поддержку в решении жилищных вопросов.

Как сообщалось, больше всего, или на 22,3%, за время пандемии Covid-19 сократилась численность работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, следует из данных переписи населения и жилого фонда 2021 года Центрального статистической бюро (CSP).

Данные переписи о занятости были подготовлены для ситуации на начало 2021 года, на которую повлияла пандемия Covid-19, так как деятельность во многих отраслях была ограничена.

Количество работников в сфере здравоохранения увеличилось на 8% - с 38 800 человек в 2011 году до 41 900 человек в 2021-м.