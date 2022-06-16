В Резекненской больнице приступили к работе четыре врача из Украины
Четыре врача из Украины приступили к работе в Резекненской больнице, сообщил председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич.
Четыре врача из Украины приступили к работе в Резекненской больнице, сообщил председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич.
Самоуправление пытается заполнить вакансии в больнице врачами из Украины, но полностью разрешить ситуацию не удается, отметил мэр. Самые большие сложности - с врачами узкой специализации.
Для привлечения новых специалистов муниципалитет оказывает поддержку в решении жилищных вопросов.
Как сообщалось, больше всего, или на 22,3%, за время пандемии Covid-19 сократилась численность работников библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры, следует из данных переписи населения и жилого фонда 2021 года Центрального статистической бюро (CSP).
Данные переписи о занятости были подготовлены для ситуации на начало 2021 года, на которую повлияла пандемия Covid-19, так как деятельность во многих отраслях была ограничена.
Количество работников в сфере здравоохранения увеличилось на 8% - с 38 800 человек в 2011 году до 41 900 человек в 2021-м.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!