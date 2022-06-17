Граудиня и Кравченока не смогли выйти в 1/4 финала чемпионата мира

В 1/8 финала дуэт Граудиня/Кравченока со счётом 0-2 (22:24, 10:21) потерпел поражение от швейцарок Йоанны Хейдрих и Ануке Верж-Депре.

На групповом этапе латвийские пляжницы победили представительниц Марокко Иман Серуалу и Сиаду Махасин (2:0), затем добыли победу над японками Мику Иси и Саяку Мизои (2:0), а в матче за первое место в группе уступили всё тем же швейцаркам Йоанне Хейдрих и Ануке Верж-Депре (0:2).

Латвийский дуэт уступил швейцаркам также в матче за бронзовые медали Олимпиады-2020 в Токио.

Напомним, латвийский дуэт пляжников Александр Самойлов и Янис Шмединьш не смог преодолеть первый раунд плей-офф и попасть в 1/8 финала.

На предыдущем чемпионате мира, который прошёл в 2019 году в немецком Гамбурге, Граудиня/Кравченока заняли 9-е место, а Самойлов/Шмединьш расположились на 17-й строчке.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 19 июня.