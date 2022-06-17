Экс-полковник ФСБ: Путин надеется дожить до времени, когда технологии его "оцифруют"

Российский оппозиционер уверен, что Путин очень эгоцентричен и любит только себя.

"Путин никого не любит. Я думаю, что он и дочерей своих не любит. Вернее, он отдает им должное, отдает им дань, никого не обижает из своих, но никого не любит. Он любит только себя и очень боится умереть!

Это же не шутки, когда он считает, что может дожить до времени, когда технологии позволят его оцифровать и перевести в новый какой-то [вид]...

Это не шутки! Я понимаю, что вы сейчас будете издеваться надо мной, но он действительно так думает", – заявил Гудков.

По словам политика, Путин верит, что с помощью научных открытий он сможет избавиться от всех своих болезней. В этом Путина, говорит Гудков, убеждают и его дочери (старшая дочь Путина Мария Воронцова - эндокринолог).

"Мне рассказывали, что дочки ему говорят: "Пап, все нормально. Не волнуйся, сейчас появляются новые методики, новые технологии. Все будет хорошо, ты будешь жить. Все твои болячки мы поправим и вылечим", - рассказывает экс-депутат.