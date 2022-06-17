Украинская разведка получила важный документ о Крымском мосте

Россия использует этот мост для ввоза дополнительных сил в Украину.

Крымский мост проходит через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным морем и отделяющий Керченский полуостров Крыма от российского Таманского полуострова. Россия использует этот мост для перемещения своих войск и техники в Крым, а затем на юг Украины.

Представители разведывательной службы Украины отметили, что ближайшая свита президента России Владимира Путина "гарантирует" безопасность Крымского моста. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что вооруженные силы России полностью контролируют ситуацию.

"Однако трудно воспринимать всерьез утверждения о полной безопасности от людей, которые не могут обеспечить безопасность технической документации стратегического объекта", - написано в сообщении разведывательной службы.

Представители разведки отметили, что речь идет о документации под названием "Строительство пересечения Керченского пролива". В нем содержится подробная информация о рельефе, дорожном покрытии, опорах моста, защитных конструкциях, въездах и инфраструктуре всего комплекса.