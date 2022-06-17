Пт, 17.06.2022
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Михаил Шейтельман, политтехнолог

Украинская разведка получила важный документ о Крымском мосте

ФОТО: EPA/Scanpix

Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины получило детальную техническую документацию Крымского моста, сообщает украинское новостное агентство УНИАН, ссылаясь на информацию разведывательной службы.

Россия использует этот мост для ввоза дополнительных сил в Украину.

Крымский мост проходит через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным морем и отделяющий Керченский полуостров Крыма от российского Таманского полуострова. Россия использует этот мост для перемещения своих войск и техники в Крым, а затем на юг Украины.

Представители разведывательной службы Украины отметили, что ближайшая свита президента России Владимира Путина "гарантирует" безопасность Крымского моста. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что вооруженные силы России полностью контролируют ситуацию.

"Однако трудно воспринимать всерьез утверждения о полной безопасности от людей, которые не могут обеспечить безопасность технической документации стратегического объекта", - написано в сообщении разведывательной службы.

Представители разведки отметили, что речь идет о документации под названием "Строительство пересечения Керченского пролива". В нем содержится подробная информация о рельефе, дорожном покрытии, опорах моста, защитных конструкциях, въездах и инфраструктуре всего комплекса.

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