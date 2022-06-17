Выявлено 206 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Умершие входили в возрастные категории от 80 до 99 лет, один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 137,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 1932 лабораторных теста на Covid-19, 10,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 93 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 113 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 831 727 человек в Латвии.