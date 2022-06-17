СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Грузии, Молдове и Украине статус кандидатов в ЕС

По словам этих источников, такое решение планируется принять на заседании ЕК в пятницу.

Украина, Молдова и Грузия подали заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала российского вторжения.

Условия, о которых идет речь, касаются вопросов соответствия законодательства стран определенным стандартам, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Решение о присвоении статуса кандидата принимают руководители стран и правительств ЕС. Однако ожидается, что и в том случае, если Украина, Молдова и Грузия будут признаны странами-кандидатами, то их путь к участию в ЕС будет довольно долог.