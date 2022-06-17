Пт, 17.06.2022
Латвия, Литва и Эстония никогда не входили в состав Советского Союза Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист
Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист

СМИ: Еврокомиссия рекомендует дать Грузии, Молдове и Украине статус кандидатов в ЕС

ФОТО: AFP/SCANPIX

Еврокомиссия готовится рекомендовать предоставить Украине, Молдове и Грузии статус кандидатов на вступление в ЕС, но при выполнении определенных условий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По словам этих источников, такое решение планируется принять на заседании ЕК в пятницу.

Украина, Молдова и Грузия подали заявку на вступление в Евросоюз через несколько дней после начала российского вторжения.

Условия, о которых идет речь, касаются вопросов соответствия законодательства стран определенным стандартам, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Решение о присвоении статуса кандидата принимают руководители стран и правительств ЕС. Однако ожидается, что и в том случае, если Украина, Молдова и Грузия будут признаны странами-кандидатами, то их путь к участию в ЕС будет довольно долог.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back