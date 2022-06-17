Как безопасно находиться на солнце, чтобы оно не причиняло вред коже?

Доступные сегодня солнцезащитные средства отличаются высоким качеством, способны снизить риск солнечных ожогов, замедлить процессы старения кожи, они устойчивы к воздействию воды и пота. Остается только самим подумать, не совершаем ли мы, расслабившись в отпуске, какую-либо из шести типичных ошибок, делающих пребывание на солнце небезопасным:
Ошибка 1: Не наносите повторно солнцезащитный крем сразу же после купания.
Исключение составляет использование защитного средства, на котором указано "водостойкое" или "очень водостойкое". Это означает, что SPF сохраняется даже после 40 или 80 минут пребывания в воде или после сильного потоотделения.
Ошибка 2: недостаточное значение SPF
При выборе значения SPF следует учитывать время года, географическое положение, возраст, естественный цвет кожи, состояние кожи. "Жителям Латвии рекомендуется выбирать защитный крем с SPF не менее 30, но обновлять его в течение дня. Детям следует наносить солнцезащитный крем с SPF не менее 50. Сегодня также доступны солнцезащитные кремы с SPF 100, которые, как показывают наши наблюдения, становится все более востребованным, особенно в начале сезона, когда кожа еще не привыкла к солнцу. Все больше женщин, ухаживая за кожей лица, выбирают тональные солнцезащитные кремы, которые одновременно и снижают риски солнечных ожогов, и позволяют получить эффект загара", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Конечно, при выборе соответствующего SPF следует учитывать, привыкла ли кожа к солнцу. Обладатели более темной кожи также могут начинать с солнцезащитного крема с SPF 20–30. Как только пигмент начинает формироваться, можно постепенно переходить на более низкий уровень SPF.
Ошибка 3: Не нанесено достаточное количество защитного средства
Для достижения полного значения SPF, указанного на этикетке продукта, взрослый человек должен нанести на тело не менее 6-9 чайных ложек солнцезащитного крема или 30-45 мл.
Ошибка 4: Вся семья использует один солнцезащитный крем
Каждая кожа имеет свои особенности и потребности. "Сегодня доступны солнцезащитные средства, отвечающие всем этим требованиям, - есть продукты, предназначенные для кожи со склонностью к гиперпигментации, для кожи с розацеа, для чувствительной кожи, а также средства, содержащие активные вещества для замедления ускоренного старения, вызванного внешней средой. Чем чувствительнее кожа, тем больше внимания следует уделять ей во время пребывания на солнце, и рекомендуется выбирать солнцезащитные крема с максимально возможным значением SPF", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне. При покупке солнцезащитного средства желательно учитывать тип кожи: для чувствительной и жирной кожи больше подойдет молочко и лосьон, а для сухой кожи - увлажняющий или питательный крем с SPF, в свою очередь, для нормальной и комбинированной кожи - флюид, молочко или гель.
Ошибка 5: Наносить защитный крем только тогда, когда полотенце уже расстелено на пляже
Поговорка "Лучше поздно, чем никогда" не будет прямо относиться к солнцезащитному крему, поскольку, чтобы защитить кожу от ожогов, желательно наносить его на кожу за 15-30 минут до начала воздействия прямых солнечных лучей. Защитное средство следует повторно наносить на кожу раз в каждые два часа и после каждого купания.