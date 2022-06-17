Как безопасно находиться на солнце, чтобы оно не причиняло вред коже?

Ошибка 6: Используется просроченный защитный крем с истекшим сроком годности

Срок годности солнцезащитного крема обычно составляет 6-9 месяцев, для спреев и аэрозолей он может составлять 12 месяцев с момента открытия. Если крем начали использовать в начале прошлого лета, то, скорее всего, его срок уже истек, и он больше не будет защищать от ожогов. Солнцезащитный крем нельзя хранить под прямыми солнечными лучами, а также не желательно хранить в холодильнике или ванной комнате с влажным воздухом. Лучше всего - хранить его при комнатной температуре.

Ситуации, когда кожа нуждается в особой защите от солнца:

1. Солнце + пигментация

Неровный тон кожи, пигментные пятна могут образовываться также и после чрезмерного пребывания на солнце. "Прежде всего солнечный свет вызывает синтез меланина, а затем начинает проявляться ровный загар, однако, при чрезмерном загорании этот процесс нарушается, и вместо красивого загара могут образовываться пигментные пятна", - объясняет дерматолог Лана Миезе. Однако образование пигментации вызывают не только УФ-лучи, но и воспаление (акне), гормональные колебания, прием некоторых лекарственных препаратов (нестероидных противовоспалительных средств, нейролептиков), травмы, ожоги, раны и генетика. Чтобы этого избежать, врач рекомендует использовать солнцезащитные средства, антиоксиданты, не травмировать кожу, не выдавливать прыщики, применять соответствующую терапию для уменьшения воспаления кожи. "Однако, если пигментация все же возникает, пока она поверхностная, ее можно устранить с помощью азелаиновой кислоты, койевой кислоты, тиамидола, арбутинсодержащих средств, а более глубокую пигментацию можно устранить с помощью лазерных процедур".

2. Солнце + татуировки

Пока татуировка совсем свежая и еще не зажила, ее обязательно нужно защищать от солнца. В этот момент солнечные ванны могут не только быстро вызвать ожог, но и помешать правильному заживлению татуировки, в результате чего искажаются изображение и краски татуировки, а в худшем случае существует риск возникновения инфекции. Не рекомендуется также подвергать полностью зажившие татуировки воздействию прямых солнечных лучей без какой-либо защиты - со временем рисунок потускнеет, потеряет плавность линий и яркость красок.

3. Солнце + родимые пятна

Большинство родимых пятен возникают в течение жизни на тех участках тела, которые больше подвержены воздействию прямых солнечных лучей, поэтому в течение жизни их количество может увеличиваться, особенно после длительного пребывания на солнце или полученных ожогов. Этим родимым пятнам следует уделить больше внимания, чтобы не пропустить ситуацию, когда одно из этих пятен начнет превращаться в злокачественное кожное образование. Второй тип родимых пятен - это те, с которыми мы рождаемся, в большинстве случаев они доброкачественные. Только в редких случаях, когда ребенок рождается с усиленной пигментацией, может существовать более высокий риск, что в результате взаимодействия генетики и чрезмерного пребывания на солнце, возникнет злокачественный процесс. Те, кто в детстве до 18 лет получили солнечные ожоги, также подвержены более высокому риску развития злокачественных новообразований кожи. Поэтому каждому хотя бы раз в жизни рекомендуется проверить состояние своих кожных образований у специалиста, подчеркивает врач-дерматолог Лана Миезе.