В четверг в Курземе погибла сбитая автомобилем женщина

Трагическое ДТП произошло в Гибульской волости Талсинского края на Вентспилсском шоссе, где водитель автомобиля Volkswagen выехала на встречную полосу движения и сбила женщину на обочине дороги. Женщина погибла на месте происшествия, а водитель получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.

В целом по стране зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 19 человек. Среди пострадавших один пешеход, два велосипедиста и четыре водителя электросамокатов.

За прошедшие сутки полиция оформила 387 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе 165 за превышение скорости, 11 - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, пять - за агрессивное вождение.