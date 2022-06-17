Пт, 17.06.2022
Мне стыдно за тех, кому стыдно говорить по-русски Елена Скульская, писательница
Елена Скульская, писательница

Видео ⟩ Разговор с главой Киевского прайда Ленни Эмсоном

журналист портала RUS TVNET Раиса Смирнова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этом году Рига стала домом и для Киевского прайда. В студии TVNET GRUPA особый гость -  глава Киевского прайда Ленни Эмсон (Lenny Emson). 

Видео из студии TVNET: Разговор с главой Киевского прайда Ленни Эмсоном

Когда началась война, Ленни Эмсон находился в Канаде. Там же им было создано безопасное место для представителей ЛГБТ-сообщества из Киева. 

Сегодня в студии TVNET GRUPA обсудим положение ЛГБТ-сообщества в Украине, влияние войны, представителей ЛГБТ+ в армии, толерантность общества в Канаде, Украине и Латвии и не только.

Глава Киевского прайда Ленни Эмсоном ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Встречаемся в 16:00 тут или на страничке RUS TVNET в Facebook!

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