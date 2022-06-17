"Голден Стэйт Уорриорз" стал чемпионом НБА

Матч в Бостоне завершился со счётом 90:103 (22:27, 17:27, 22:27, 24:27). Самыми результативными в матче стали защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри и форвард "Бостона" Джейлен Браун, набравшие по 34 очка.

Таким образом, "Голден Стэйт" выиграл серию со счётом 4-2. Этот трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии.

В общем "Уорриорз" завоевали седьмой титул за историю своего существования. Лидерами по этому показателю являются "Селтикс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - у них по 17 побед.

Самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф был признан защитник "Уорриорз" Стефен Карри. 34-летний Карри в финальной серии набирал в среднем 31,2 очка, делал по 6 подборов и 5 передач за игру.

Карри играет за "Голден Стэйт" с 2009 года, он - четырёхкратный чемпион НБА и двукратный чемпион мира в составе сборной США.