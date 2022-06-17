ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026

Турнир пройдёт в трех странах - США, Канаде и Мексике.

В США матчи состоятся в Атланте (стадион Mercedes-Benz Stadium, вместимость - 75 000), Бостоне (Gillette Stadium, 70 000), Далласе (AT&T Stadium, 92 967), Хьюстоне (NRG Stadium, 72 220), Канзас-Сити (Arrowhead Stadium, 76 640), Лос-Анджелесе (SoFi Stadium, 70 240), Майами (Hard Rock Stadium, 67 518), Нью-Йорке (MetLife Stadium, 87 157), Филадельфии (Lincoln Financial Field, 69 328), Сан-Франциско (Levi's Stadium, 70 909) и Сиэтле (Lumen Field, 69 000).

В Канаде игры пройдут в Торонто (BMO Field, 30 000) и Ванкувере (BC Place, 54 500), а Мексика будет представлена тремя городами - Гвадалахарой (Estadio Akron, 48 071), Мехико (Estadio Azteca, 87 523) и Монтерреем (Estadio BBVA, 53 460).

Чемпионат мира 2026 года станет первым с участием 48 команд и первым с тремя странами-организаторами. В США будет сыграно 60 матчей, включая все, начиная со стадии четвертьфинала. Канада и Мексика примут по 10 игр.