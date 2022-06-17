ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила 16 городов, которые примут игры финальной части чемпионата мира 2026 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила 16 городов, которые примут игры финальной части чемпионата мира 2026 года.
Турнир пройдёт в трех странах - США, Канаде и Мексике.
В США матчи состоятся в Атланте (стадион Mercedes-Benz Stadium, вместимость - 75 000), Бостоне (Gillette Stadium, 70 000), Далласе (AT&T Stadium, 92 967), Хьюстоне (NRG Stadium, 72 220), Канзас-Сити (Arrowhead Stadium, 76 640), Лос-Анджелесе (SoFi Stadium, 70 240), Майами (Hard Rock Stadium, 67 518), Нью-Йорке (MetLife Stadium, 87 157), Филадельфии (Lincoln Financial Field, 69 328), Сан-Франциско (Levi's Stadium, 70 909) и Сиэтле (Lumen Field, 69 000).
В Канаде игры пройдут в Торонто (BMO Field, 30 000) и Ванкувере (BC Place, 54 500), а Мексика будет представлена тремя городами - Гвадалахарой (Estadio Akron, 48 071), Мехико (Estadio Azteca, 87 523) и Монтерреем (Estadio BBVA, 53 460).
Чемпионат мира 2026 года станет первым с участием 48 команд и первым с тремя странами-организаторами. В США будет сыграно 60 матчей, включая все, начиная со стадии четвертьфинала. Канада и Мексика примут по 10 игр.
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