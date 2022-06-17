Женщины в Латвии зарабатывают на 14,6% меньше мужчин

При этом, как указывает статистическое управление, разрыв между средним почасовым заработком женщин и мужчин сократился на 7,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

ЦСУ поясняет, что в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года введенные во время пандемии Covid-19 ограничения на экономическую деятельность и меры государственной поддержки больше повлияли на занятость и заработок женщин, чем мужчин. Число женщин с более низкими доходами сокращалось быстрее, чем число мужчин, в то время как число женщин с более высокими доходами росло быстрее.

На гендерный разрыв в оплате труда влияют различные социальные и экономические факторы: численность мужчин и женщин в каждом секторе, их профессии и должностные обязанности, уровень образования, возраст, стаж работы, количество отработанных часов и другие причины. Показатель рассчитывается без исключения влияния этих факторов, чем частично можно объяснить причины различий, отмечает ЦСУ.

В 2021 году самый большой разрыв в оплате труда зафиксирован в секторе информационно-коммуникационных услуг, где почасовая оплата труда мужчин была в среднем на 31,1% выше, чем женщин.

В частном и государственном секторе средний разрыв в оплате труда женщин и мужчин был почти одинаков: 15,5% и 15,6% соответственно.

В 2021 году наименьшая разница между почасовой оплатой труда женщин и мужчин наблюдалась в возрастной группе до 25 лет (8,4%) и среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше (9,3%), а наибольшая - в возрастной группе 35-44 лет, где заработная плата женщин была на 22,3% ниже, чем мужчин, а также среди работников в возрасте 25-34 лет (19,1%).

В 2020 году средний разрыв в почасовой оплате труда женщин и мужчин в Европейском союзе составлял 13%. Самый большой разрыв между заработной платой женщин и мужчин тогда был зафиксирован в Латвии (22,3%) и Эстонии (21,1%).