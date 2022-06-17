Пт, 17.06.2022
Латвия, Литва и Эстония никогда не входили в состав Советского Союза Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист
Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист

ВИДЕО ⟩ Майк Тайсон взорвал соцсети танцем в необычном наряде

ФОТО: скриншот видео

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал в своём Instagram видео, где он танцует в костюме пчелы.

В подписи к ролику Тайсон обратился к известному телеведущему и актёру Джимми Киммелу, гостем шоу которого Jimmy Kimmel Live! он был в своё время: "Это не твоё дело, Джимми".

Возможно костюм является отсылкой к знаменитой фразе Мухаммеда Али - "порхай как бабочка, жаль как пчела".

Видео с зажигательным танцем Тайсона стало вирусным, набрав лишь в Instagram около миллиона лайков.

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.

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