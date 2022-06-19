ВИДЕО ⟩ Разгром "Спартака" и камбэк "Даугавпилса". "Вирслига" вернулась!

17-й тур начался с разгромной победы "Ауды" над юрмальским "Спартаком". Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился победой "Ауды" со счётом 5:0.

"Ауда" вышла вперёд на 19-й минуте благодаря голу Бриса Туту. На 30-й минуте Туту оформил дубль, отправив мяч в сетку после розыгрыша углового, а на 68-й минуте 24-летний французский нападающий забил третий гол, оформив хет-трик.

В компенсированное арбитром время в ворота "Спартака" был назначен пенальти, который реализовал Станислав Крапухин. На последних секундах точку в матче поставил Маньюмов Ачол, который воспользовался ошибкой вратаря юрмалчан.

Пять мячей зрители увидели также в матче "Даугавпилса" и "Метты". Встреча прошла на стадионе "Даугава" в Риге и завершилась победой "Даугавпилса" со счётом 3:2.

"Метта" вышла вперёд на 43-й минуте благодаря голу Артёма Пузыревского. На 63-й минуте после подачи Лукаса Вапне в штрафную площадь гол забил Нормунд Улдрикис, который головой отправил мяч в сетку ворот.

"Даугавпилсу" удалось уйти от поражения, забив в ворота "Метты" три мяча за 13 минут. Сначала на 69-й минуте Валерий Афанасьев мастерски исполнил штрафной удар, отправив мяч в нижний угол ворот Яниса Бекса.

На 80-й минуте Афанасьев подал угловой и перед голкипером "Метты" возникла неразбериха, в которой расторопнее всех оказался Уильям Муквеле. Ещё две минуты спустя Вахтанг Безарашвили забил третий мяч в ворота "Метты", воспользовавшись грубой ошибкой защитника рижан.

"Рига" на выезде одержала скромную победу над "Тукумсом" - 1:0. Единственный гол на 31-й минуте матча забил Джозельфо Барнс, которому ассистировал Микаэль Сойсало. Эта победа стала шестой подряд для столичной команды.

Напомним, во время перерыва на матчи сборных "Ригу" возглавил хорватский специалист Сандро Перкович. Кроме того, состав команды пополнили шведский защитник Дуглас Бергквист, португальский полузащитник Дуглас Аурелиу и нигерийский защитник Александр Огунджи.

С таким же счётом "Валмиера" одержала победу над "Супер Новой", продлив свою победную серию до 13 матчей. Единственный гол в составе хозяев на 61-й минуте забил Дайсуке Йокота.

В заключительном матче 17-го тура РФШ на своём поле принимал "Лиепаю". Действующий чемпион уступал по ходу встречи со счётом 0:2, но в итоге сумел уйти от поражения - 2:2.

Гости вышли вперёд на 25-й минуте после гола Хорди Соладио, который головой замкнул навес Роберта Савалниекса в штрафную площадь. На 51-й минуте Додо удвоил преимущество "Лиепаи".

За 15 минут до конца основного времени в ворота "Лиепаи" был назначен 11-метровый, который точно реализовал Петр Мареш. Ещё шесть минут спустя Андрей Илич забил второй гол и спас РФШ от поражения.

В преддверии еврокубковых матчей обе команды заметно усилили свой состав. Так, за РФШ будет выступать вратарь сборной Латвии Павел Штейнбор, сербские полузащитники Стефан Панич и Стефан Цветкович, бразилец Гаушу и сербский защитник Йован Влалукин.

"Лиепая", в свою очередь, усилилась бельгийским нападающим Хорди Соладио, а также рядом латвийских игроков (Глеб Клюшкин, Алексей Грязнов, Вячеслав Кудрявцев). Тренировать "Лиепаю" будет грузинский специалист Тамаз Пертия, который сменил на этом посту белоруса Кирилла Альшевского.

После 17 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 44 очка. На втором месте располагается РФШ (39), а замыкает тройку лучших "Рига" (37). Далее идут "Лиепая" (36), "Ауда" (24), "Даугавпилс" (18), "Метта" (13), "Тукумс" (11), "Спартак" (8) и "Супер Нова" (5).

В 18-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 21 и 22 июня, "Даугавпилс" на своём поле сыграет с "Супер Новой", "Спартак" с "Меттой", "Валмиера" с РФШ, "Лиепая" с "Тукумсом", а "Рига" с "Аудой".