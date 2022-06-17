Главное за 17 июня ⟩ Рост цен на такси, разговор с главой Киевского прайда и очередной запрет российского ТВ

Новости Латвии:

В этом году Рига стала домом и для Киевского прайда. В студии TVNET GRUPA особый гость - директор Киевского прайда Ленни Эмсон (Lenny Emson).

Рост цен на топливо существенно повлиял на расходы такси, с 27 июня во всех категориях поездок Bolt вырастут тарифы.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить из списка ретранслируемых каналов в Латвии пять российских телеканалов, которые суд в четверг, 16 июня, велел восстановить.

Учредитель предприятия общественного питания АО Lido Гунар Кирсонс создал новую сеть фастфуда Cherry Fix.

В четверг, 16 июня, в Латвию вновь был пущен природный газ из России, свидетельствует информация на домашней странице оператора системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus).

Главное за рубежом:

Европейский вещательный союз (EBU) объяснил свое решение не проводить Евровидение в Украине, тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.

Глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах Петербургского экономического форума дал интервью корреспонденту Би-би-си

Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины получило детальную техническую документацию Крымского моста.

Если в начале вторжения в Украину российская армия воевала вопреки собственной доктрине, то во время битвы за Донбасс ее действия стали отвечать ожиданиям специалистов.

Украинка Кристина Селянская долгое время проживала в Крыму со своей семьей: мамой, сестрой, братом и дочерью.

Интересное чтиво:

В Юрмале в нескольких шагах от моря в этом месяце открыл свои двери новый ресторан.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал в своём Instagram видео, где он танцует в костюме пчелы.

Вечером в среду, 15 июня, прямо на обочине шоссе Таллинн - Тарту (Эстония) медведь занимался своими делами и даже не отвлекался на проезжающие в нескольких метрах автомобили.

"В принципе, мы замечали, что режим в России все больше и больше приобретает фашистские черты", - говорит лидер российской панк-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров.

Рыбный крем-паштет Rudolfs и картофель на гриле - это прекрасная закуска для летнего обеда или легкого ужина. В программе "Знаменитости на углях" латвийская певица Диана Пирагс вместе с ведущей Раисой Смирновой мариновала молодой картофель и рассказывала о своих приключениях в жаркой Испании.